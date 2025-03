Talentenweek bij het Atheneum Diksmuide

De leerlingen van het zesde leerjaar konden onlangs kennismaken met het secundair onderwijs en hun droomjob ontdekken.

“Onze 45 leerlingen uit het zesde leerjaar trokken er de hele week op uit. Op maandag maakten ze een uitstap naar Gent, waar ze het Beroepenhuis konden ontdekken, op dinsdag kwamen ouders op school vertellen over hun beroep, op woensdag kwam het CLB uitleg geven over het secundair onderwijs, op donderdag was het talentendag op school, waar leerlingen konden inschrijven voor diverse workshops, met een infoavond voor de ouders. Op vrijdag was er de beroepenmeeloopdag. Daar konden de leerlingen een top drie van hun droomjob doorgeven en konden ze op die manier stage lopen op diverse plaatsen”, vertelt directrice Charlot Van D’huynslager.

“De plaatsen waaruit ze konden kiezen waren: de luchtmacht in Koksijde, bakker Bert en Loones, kapperszaak Pro Style, 4AD, hondenpension Ter Wilghen, dierenarts Annemarie Warendorff, De Woudezel, restaurant ’t Gouden Mandeken, broodjeszaak Krokanterietje, kinderopvang Bubbeltje, Villa Vip en onze eigen school. Het was heel leerrijk!”

Blije leerlingen

Wij gingen kijken wat de leerlingen bij ‘t Gouden Mandeken van de job vonden. Rosalie Rambour en Lize Bonny straalden. Rosalie wilde kijken of de horeca iets voor haar is en vond het heel leuk, vooral het contact met de klanten is iets wat Rosalie heel erg apprecieert. Voor Lize Bonny is het werk in de horeca niet nieuw: haar ouders baten De General Store uit. “Ik vind het werk heel leuk om te doen en het is echt iets wat ik later ook zou willen doen”, gaf Lize mee.