’t Klavertje klimt in het zadel voor vzw Nest

De leerlingen van de derde graad van basisschool ‘t Klavertje in Wenduine fietsten op donderdag 22 juni bijna vijftig kilometer voor het goede doel.

Na een heerlijk ontbijt in Maison Jeanine in De Haan, ging het richting de Koude Keuken in Sint-Andries waar de picknick verorberd werd en er volop geravot kon worden. In de namiddag werd de terugtocht aangevat, maar eerst werd op Camping Esmeralda in Blankenberge iedereen nog vergast op heerlijke frietjes. Na een ontspannende film op school werden de luchtmatrassen opgeblazen en de slaapmatjes opengerold, want er was ook nog een heuse sleep-over voorzien.

“De nacht was voor sommigen een beetje kort maar ‘s morgens stond het stalen ros alweer klaar voor een fietstocht naar De Haan. Daar werden de kinderen opgewacht voor een rondleiding in Nest, het gezinsvervangend tehuis”, zegt directeur Mieke Bonte. Op dinsdag 27 juni organiseert ‘t Klavertje ook nog een zomerbar ten voordele van vzw Nest.