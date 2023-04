Sven Ornelis beloont Roeselaarse BuSO-leerlingen met fuif voor hun inzet voor Congolese kinderen met downsyndroom

Sint-Idesbald, een school voor buitengewoon onderwijs in Roeselare, wordt op vrijdag 5 mei getrakteerd op een exclusieve DJ-set van radiopresentator en BV Sven Ornelis. Honderden leerlingen zullen de schoolweek dansend en zingend afsluiten tijdens de “Final Count Down Party”. Leerlingen en leerkrachten van Sint Idesbald organiseerden de meest opvallende en originele activiteiten in het kader van de Zuidactie “Down in Afrika” en wonnen daarmee deze DJ-set. U bent van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen.

De wedstrijd werd uitgeschreven door Fracarita Belgium, de ngo voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde. Secundaire scholen werden uitgedaagd om zo origineel en creatief mogelijk acties te voeren voor de Zuidactie “Down in Afrika”. Die unieke campagne ondersteunt de uitbouw van onderwijs voor kinderen met het downsyndroom in Afrika.

De jury van Fracarita Belgium was erg onder de indruk van de leuke teambuildingsactiviteiten die verschillende klassen van Sint-Idesbald organiseerden. Bovendien maakten de leerlingen van de afdeling Hout Bovenbouw zelf een chukudu, een Congolese houten reuzestep, die gebruikt wordt om zware objecten te verplaatsen (zie foto). Eind mei staat er ook nog een loopwedstrijd “Dwars door de Zilten” gepland.

Als beloning voor hun inzet mag de school een spetterende DJ-set van Joe radiopresentator Sven Ornelis verwachten. Op 5 mei zullen de leerlingen van Sint-Idesbald samen feesten op de beats van deze bekende DJ, en zo hun inzet voor het goede doel op een feestelijke manier vieren. Ambiance verzekerd!