Studentendecanen en presessen stellen gerust: Kortrijkse dopen zijn veilig:“Ze mogen alcohol altijd weigeren”

Naar jaarlijkse gewoonte vond op woensdag de studentendoop van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk plaats. Zo’n 160-tal nieuwe studenten lieten zich met dit ritueel ontgroenen. De dood van Sanda Dia zorgt tot op vandaag voor een bewogen publieke opinie, maar doopcharters en algemene bewustwording maken van de dopen in onze Kortrijkse onderwijsinstellingen een leuke en community-vormende activiteit, met veel smurrie en gelach.

“We laten studentendopen toe, ook omdat de club het doopcharter ondertekent waarin heel duidelijke afspraken gemaakt worden. We streven naar een verbindende activiteit waarbij studenten elkaar leren kennen. Het mag zeker geen vernederend ritueel zijn”, zegt studentendecaan Koenraad Muylaert (Kulak). Ook VIVES ondersteunt haar erkende studentenclubs met enkele basisprincipes tijdens het dopen. “We merken dat de bezorgdheid bij enkele ouders er wel nog in zit, maar bij onze clubs hebben er zich nog geen incidenten voorgedaan. We werken heel transparant”, vertelt Chesney Deleu van studentenwerking STUVO. Ook Simon Clinckemaillie, verantwoordelijke voor studentenwerking Howest, kijkt positief naar studentendopen mits ondertekenen van het charter. “Als ze dat niet doen, zijn ze niet officieel in orde om een doop te organiseren. Dat is echter nog nooit gebeurd. Ook voor de clubs is het een no-brainer om te tekenen. We hebben een goede verstandhouding.”

Het is jammer dat dopen nu een negatieve connotatie heeft gekregen, terwijl het er bij wél ons mild aan toe gaat – Robbe Bailleul, preses studentenclub Elysion (Kulak)

Nicolas Devolder (21) van studentenclub Kerberus (VIVES), Robbe Bailleul (19) van studentenclub Elysion (Kulak) en Liam Arnold (22) van studentenclub Ecliptica (Howest) zijn dit jaar voor het eerst preses en organiseerden met hun club een studentendoop. “Het is vooral jammer dat de gekende verhalen een negatieve connotatie hebben gegeven aan dopen, terwijl het in onze club er heel mild aan toe gaat. We merken jammer genoeg dat onze inschrijvingen de afgelopen jaren verminderd zijn. Hopelijk kunnen we naar de toekomst toe mensen overtuigen dat zo’n studentendoop eigenlijk een leuke teambuildingactiviteit is”, zegt Robbe.

Waarom zijn dopen voor een studentenclub belangrijk?

Nicolas: “Het toont een inzet voor de club, dat je er bij wil horen. Daarnaast is het ook een soort groepsvorming. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld veel leden die nieuw zijn in Kortrijk en alleen naar de doop zijn gekomen, maar als vrienden zijn weggegaan.”

Robbe: “Zo wordt het ook iets exclusief. Je hebt het gevoel dat je het meer verdient als je er iets voor hebt moeten doen. Ik denk dat de appreciatie voor de club dan groter is. Tijdens de doop maak je ook vrienden omdat je er samen doorgaat. Dat creëert een groepsgevoel bij de nieuwe schachten. Persoonlijk vond ik mijn doop een zalig moment.”

Liam: “Voor veel van onze activiteiten hoef je geen lid te zijn, maar als je je hebt kunnen bewijzen om erbij te horen, is de beleving toch anders. Je leert elkaar ook op een andere manier kennen tijdens een doop, je overwint als team de uitdaging. Dat zorgt voor sterke vriendschappen.”

Hoe zien jullie dopen eruit?

Nicolas: “Het zijn eigenlijk kennismakingsspelletjes, maar met veel vuiligheid (lacht). Op het terrein van de VIVES lag bijvoorbeeld in het midden van een vuil zeil een ei. De schachten moeten dat zo snel mogelijk nemen om het dan vervolgens open te breken op iemands hoofd.”

Robbe: “Onze dopen bestaan uit twee delen. Het eerste is een spel waarbij ze vuil worden en we met bijvoorbeeld mayonaise, ketchup en bloem over hen gooien, maar er wordt niets ingeslikt. Het tweede deel is achter gesloten deuren en eerder ceremonieel, dan wordt er één pintje gesalamanderd, maar alcohol is niet verplicht. We hebben ook schachten die niet drinken.”

Liam: “Elk jaar werken wij met een thema, dit jaar is dat ‘Masterchef’. Alle opdrachten staan in het kader van koken en eten. Onze doop gaat voor een deel door in de tuin van ons clubcafé De Slekke en deels doorheen Kortrijk waarbij we een toer doen van alle relevante horecazaken zoals De Blauwe Frituur of café Korba.”

Hoe vermijden jullie incidenten?

Nicolas: “Het zijn leuke teambuildingactiviteiten met weinig alcohol, veel kan er niet misgaan. We hebben bijvoorbeeld wel Carapils, maar als de leden twee à drie pintjes drinken, zou het al veel zijn. Ze mogen ook altijd alcohol weigeren. Er gaat niemand dronken weg van onze doop. Daarnaast houden we ook rekening met fysieke beperkingen en mogen leden proeven uitzitten.”

Robbe: “Het is sowieso al een mindset in onze club om verantwoord om te gaan met onze schachten, maar er zijn ook strenge regels, zoals bepaald in het doopcharter. Onze nauwe samenwerking met Kulak speelt daar een grote rol in. We huren bijvoorbeeld aan hen ons studentencafé en zetelen in de vergaderingen. Dat zorgt voor een wederzijds respect. De schachtentemmer en ik houden overzicht tijdens de doop zodat alles conform de regels verloopt. De voornaamste redenen waar het kan mislopen, zoals overmatig alcoholgebruik of iets consumeren, zijn net die zaken die wij vermijden.”

Liam: “Ook al gaat ons thema over eten, het blijft allemaal heel mild. We houden ook rekening met allergieën, die we zelfs aangeven met een boodschap op hun hoofd of op een bordje zodat er geen misverstanden kunnen gebeuren. Wij volgen nauw de instructies van het doopcharter van de school en de stad. We hebben bijvoorbeeld ook thermische dekens besteld mocht het echt koud worden. We bereiden ons altijd goed voor zodat iedereen kan genieten van een uitdagende doop.”

Veel smurrie en plezier tijdens de doop van Kulak-studentenclub Elysion op woensdag. © MD

