Studentenbeurs SID-in komt na twee digitale edities terug naar Kortrijk

Van 26 tot en met 28 januari komt de grootste studentenbeurs van Vlaanderen SID-in terug naar Kortrijk XPO. De beurs is een “must visit” voor laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs. Tijdens deze beurzen maken leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden kennis met het studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. De vorige jaren vonden de beurzen noodgedwongen digitaal plaats, nu zijn studenten voor het eerst sinds lang weer welkom in Kortrijk XPO.

Op de SID-in beurs blazen alle hogescholen en universiteiten verzamelen. Ze boksen een standje in elkaar waar ze proberen zoveel mogelijk studenten warm te maken voor hun studieaanbod. Ook de VDAB tekent present om studenten informatie te geven over de arbeidsmarkt. De SID-in helpt jongeren te weten te komen welke opleiding het beste voorbereidt op een bepaald beroep, waar de jobkansen liggen en in welke beroepssector ze terecht kunnen met een bepaald diploma. “Onze scholieren krijgen zicht op mogelijkheden waar ze anders misschien nooit aan gedacht hadden. Met een geïnformeerde keuze in het begin kan een ontgoocheling later in de carrière soms voorkomen worden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De meeste West-Vlaamse secundaire scholen plannen zelf al een bezoek in. Die klassikale bezoeken vinden plaats op donderdag 26 en vrijdag 27 januari. Wie nog wat meer tijd nodig heeft of graag eens langsgaat met zijn of haar ouders, kan op zaterdag 28 januari een bezoekje brengen tussen 10u en 16u.