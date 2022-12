Studenten verpleegsterschool houden zeventiende reünie

Het Rhodesgoed in Kachtem was de plaats van afspraak voor de oud-studenten van de verpleegsterschool Maria’s Rustoord, die later Ic Dien werd.

De dames studeerden er tussen 1967 en 1970, en hielden nu al voor de 17de keer een reünie bij een drankje, hapje en uiteraard een babbel. De aanwezigen waren (zittend) Lena Soenen, zuster Trees Maeyens, Anny Opsomer, Cecile Buseyne (docente) en Jo Rooryck. Staand zien we Anita Hillewaere, Rita Demeulenaere, Marie Roos Derez, Gisèle Vermes, Mia Allegaert, Jenny Decadt, Lutgarde Vanrobaeys, Rita Dewulf, Annita Degels, Mieke Soenens, Lieve Rooryck, Rita Picavet en zuster Georgette Bombeke (docente). Er werd al een afspraak voor volgend jaar gemaakt. (MI/foto Frank)