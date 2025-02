Studenten Sigo smullen van fairtradeontbijt

Zowat 350 leerlingen van het eerste en derde jaar van het Sint-Godelievecollege schoven aan de ontbijttafel. Daarbij werden bijna uitsluitend fairtradeproducten geserveerd, zoals choco en confituur. Kaas en boter kwamen dan weer van lokale landbouwbedrijven. “Doorheen het jaar laten we de jongeren kennismaken met fair trade, onder meer met een quiz en een ontbijt. We kiezen bewust voor het eerste en derde studiejaar. Voor de eerstejaars is dit een kennismaking, die vervolgens wat nazindert in het tweede jaar. In het derde studiejaar leren ze de producten en het concept van fair trade opnieuw kennen”, duidt leekracht en Oxfam-vrijwilliger Kathleen Bruneel. (TVA/ foto PM)