In het Centrum voor duaal Leren en Werken in Kortrijk mochten de leerlingen van de opleiding keukenmedewerker en kok op educatieve uitstap naar Parijs. Een bezoek aan de vroegmarkt Rungis was een van de hoogtepunten van deze uitstap. De reis werd voor een deel gefinancierd door de leerlingen zelf, die tijdens het jaar externe traiteurdiensten hebben gedaan. Ook de Provincie West-Vlaanderen nam een deel voor zijn rekening. (red.)