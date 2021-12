Studenten maken 23 uur non-stop radio ten voordele van de Warmste Week

Op 8 en 9 december zamelden de studenten Journalistiek van Howest geld in voor de Warmste Week. Ze deden dit met de 23 uur durende liveradioshow JRN4LIFE vanuit een studio in The Penta, het hoofdgebouw van Howest. Ruim 23 studenten werkten eraan mee. De aangevraagde plaatjes aan 1 euro of vrije bijdrage brachten 460 euro op.

De programma’s liepen allemaal in het teken van de slogan van de Warmste Week, ‘Kunnen zijn wie je bent’. Elke student mocht zijn programma op eigen manier invullen”, zegt Sander Van Nieuwenhuyse, coördinator Sportjournalistiek en lector (video)journalistiek. “Alles was te volgen via onze sociale media, liveblog en livestream en via Jongerenradio Quindo.”

Haike Vercoutter en Floor Vergote, laatstejaarsstudenten bachelor Journalistiek richting audio, praatten de verscheidene items en programma’s rechtstaand aan elkaar. “We werden gecoacht door Sofie Verschaeve die bij Q Music en Nostalgie werkte. Zij leerde ons dat het beter is voor de ademhaling als je rechtstaat in plaats van zit”, aldus Haaike en Floor, die de openingsshow en de 3 uren durende slotshow voor hun rekening namen. “We hadden programma’s met schlagers, metal, Vlaamse hits en luisterliedjes, musical, de liedjes van het Eurosongfestival, de hits van het moment en aparte sportitems.”

Haike en Floor © gf

Daarnaast werden er verzoekplaten gedraaid en nieuwsbulletins gegeven. Ook de internationale studenten kwamen aan bod in het programmadeel Après-Ski. Zo vertelde Claudia over het verschil tussen Spanje en België en Noémie over studeren en wonen in Kortrijk, Frankrijk en België. Tussen de programma’s door werden enkele ludieke awards – genoemd ‘Vlammetje’ – uitgereikt. De studenten mochten onder meer het meest iconische duo, de beste printer, de beste mobile journalist, beste vrijwilliger en beste presentator kiezen. Het Vlammetje voor het iconisch duo was voor docenten Gerti Wouters en Ilse Mestdagh voor hun originele manier van doceren. Deze voor de meest chaotische docent ging naar Sander Van Nieuwenhuyse. “Een fantastische prijs en inderdaad ik geef toe, ik ben soms chaotisch (lacht), zeker als er iets misgaat en we niet onmiddellijk een oplossing hebben voor een of ander klein probleem”, zegt Sander.

De prijs voor de meest chaotische docent ging naar Sander Van Nieuwenhuyse. © gf

De richting Journalistiek bestaat uit drie richtingen: audio met 3 studenten, 6 in de richting print (geschreven pers) en 6 in de richting video. Jens Brandt is laatstejaars in de richting audio. Hij presenteerde samen met Jordi de top 20 van beste après-ski nummers die ingestuurd werden door de luisteraars.

Jens en Jordi. © gf

Betrokkenheid

Jens (23) komt uit Brugge en zit op kot in Kortrijk. Behalve een presentatie werkte hij achter de schermen. “Alle studenten hebben een bijdrage geleverd, zowel voor inhoud, logistiek, techniek als presentatie. We krijgen daardoor ervaring op alle terreinen. We zijn met ongeveer 23 mensen en zijn een hechte ploeg. Een kleine groep is goed voor de samenwerking. Je hebt een veel nauwer contact met elkaar”, vertelt Jens die geboeid is door radio maken. “Radio heeft iets magisch. Het directe persoonlijke contact met de luisteraar is belangrijk. Dat heeft ook een sociaal aspect. Het gaat ook rechtstreeks op uitzending, het moet dus meteen goed zijn. Radio is wel een vluchtig medium maar je kan zeer kort op de bal spelen bij actualiteit. Dat bezorgt ook een gezonde spanning. We werken ook met een blog, Instagram, sociale media en video. Het is mooi dat wij de kans krijgen live een radiomarathon te doen: een zeer goede leerschool en stimulans. Het toont betrokkenheid, ook een aspect van radio maken. Met onze docenten hebben we een goed contact: het is redelijk informeel en we mogen altijd vragen stellen. Ze reageren altijd.” Jens studeert af in juni en is op zoek naar een stageplaats.

De verzoekplaten brachten 460 euro op. “We hebben ook enkele sponsordossiers rondgestuurd waar veel reactie op kwam. Zo kreeg je voor 50 euro een naamvermelding in de show”, geven Haike en Floor nog mee.