Studenten Howest organiseren freerunning event voor goed doel

De vijfde editie van ‘Bruges in Motion’ vindt plaats op 26 maart in het Sport Innovatiecentrum, op het domein van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat in Assebroek. Het freerunning event wordt georganiseerd door vier studenten van de richting Sport en Bewegen van Howest Brugge.

“Iedereen ouder dan zeven is welkom en daarenboven is ervaring in freerunning absoluut geen vereiste”, vertelt Tomas Neves. Samen met zijn studiegenoten Bram De Smet, Emiel Delmulle en Gillian Vervacke neemt hij de organisatie van het sportevenement voor zijn rekening.

“Freerunning is een manier om zich snel, vloeiend en efficiënt voort te bewegen”, vult Bram De Smet aan. “Daarnaast is ook het spectaculaire aspect, zoals salto’s en andere tricks, niet onbelangrijk. Er komen af en toe acrobatische kunstjes en durf aan te pas. De freerunner gaat telkens op zoek naar zijn eigen grenzen en nieuwe uitdagingen.”

Initiatiemomenten

“Voor de beginners zijn er in de voormiddag en van 13 uur tot 14.30 uur initiatiemomenten voorzien. Diegenen die de sport al wat beter onder de knie hebben, zijn welkom voor free jamsessies, waarin ze voluit hun gang kunnen gaan”, aldus Tomas Neves.

“Kinderen tussen 7 en 14 jaar komen aan de beurt tussen 9 en 12 uur. De deuren voor de 14+ zullen opengaan vanaf half één. Voor hen is er tussen 15 uur en 16 uur een speedrun, waarbij ze een parcours in een zo kort mogelijke tijd moeten afleggen. Voor de deelnemer die de snelste tijd neerzet, voorzien we een mooie prijs ter waarde van 80 euro: ik ben er zeker van dat er hard gestreden zal worden voor die mooie JBL-speaker”, weet Bram De Smet.

Vijf coaches

“Voor het event werken we samen met Exception Movement. Die organisatie heeft heel wat ervaring met het bouwen van veilige parcours en het begeleiden van freerunners. Vijf coaches zullen de hele dag aanwezig zijn”, geeft Emiel Delmulle nog mee.

Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Deelnemers en toeschouwers kunnen ter plaatse iets eten of drinken. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie ‘To Walk Again’ van voormalig IronMan-winnaar Marc Herremans.

