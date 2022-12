Studenten hotelmanagement nemen Ter Zaele weekje over: “Sfeer van roaring twenties en extravagante feestjes”

Net als vorig jaar nemen de studenten hotelmanagement van hogeschool Vives het hotel Ter Zaele over in de eindejaarsperiode. Ze kleden het hotel en bijhorende restaurant aan in de sfeer van de ‘roaring twenties’ en de extravagante Gatsby-feesten.

Het klikt blijkbaar tussen de hogeschool Vives en de uitbating van het hotel Ter Zaele langs de Oostkerkestraat in Westkapelle. Voor het tweede jaar op rij werken ze immers samen voor een grote praktijkoefening binnen de opleiding hotelmanagement. “Wij, studenten van de opleiding graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, nemen voor één week (gestart op 12 december, red.) het hotel Ter Zaele en het bijhorende restaurant over. Op die manier kunnen we alle kneepjes van het vak aanleren”, zegt Fleur Comeine, die de rol van assistent-manager opneemt en zich over pers en public relations ontfermt.

Wereld van Gatsby

“We willen het graag groots aanpakken en kiezen ervoor om voor de aankleding van het hotel en de hele uitbating binnen een specifiek thema te werken. De gasten worden hier met name volledig ondergedompeld in de glamoureuze wereld van Gatsby.”

Ik droom ervan om een eigen hotelletje met een mooie tuin in Brugge te runnen

Gatsby verwijst naar The Great Gatsby, het boek en de film, die het verhaal doen van de roaring twenties, de jaren ‘20 van de vorige eeuw, met hun extravagante feesten. De periode had een geheel eigen stijl op vlak van kleding, muziek, eten en drank. “We hebben alle kamers, de lobby, de bar, ontbijtruimte en het restaurant helemaal aangekleed in die stijl”, zegt Fleur.

Negengangendiner

“En we organiseren ook evenementen zoals op zaterdagavond een groots Gatsby Soiree in samenwerking met Chaine des Rottisseurs. Dat wordt een negengangendiner, gevolgd door een Gatsby-feest met dry martini’s en Jeeper-champagne in overvloed. We hebben overigens wat onderzoek gedaan naar wat er zoals werd gedronken en gegeten in die periode, en daarmee rekening gehouden in het menu en de drankenkaart. De rest van de week kunnen de gasten genieten van verschillende kerstpakketten, een Gatsby bar – met workshop cocktails maken – en een filmavond.”

KNOKKE-HEIST — Ter Zaele goes Gatsby. Links Fleur Comeine en rechts Robbe Couvreur. (foto’s Davy Coghe)

De werkverdeling in de tijdelijke uitbating is zo opgevat dat de eerstejaars de uitvoerende taken op zich nemen – zoals kamers schoonmaken en het ontbijt verzorgen – en de tweedejaars de managementtaken en organisatie van evenementen. De studenten werken in grote mate zelfstandig, maar krijgen wel enige begeleiding van docente Ilse Duponcheel, die ook een pak praktijkervaring heeft in de hotel- en cateringbranche. De uitbaters van het hotel en het restaurant houden zich zoveel mogelijk op de achtergrond.

Boeiende oefening

“Dit is echt wel een heel boeiende praktijkoefening. Ik was er vorig jaar als eerstejaars ook bij toen we hier het hotel overnamen, maar toen had ik dus meer een uitvoerende taak. We werden toen ook nog eens geconfronteerd met de beperkingen door corona”, vertelt Fleur. “Hoe ik mijn eigen toekomst in deze sector zie? Ik wil na deze graduaatopleiding nog hotelmanagement op bachelorniveau behalen en dan zie ik twee opties: ofwel doorgroeien in een groot hotel ofwel een eigen hotelletje met een mooie tuin in Brugge runnen. Van dat laatste droom ik eigenlijk echt wel…”

Info en reservaties: https://terzaelegoesgatsby.be/nl/