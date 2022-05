Studenten geven demo’s op drie locaties in Kortrijk op Dag van de Verpleegkunde

Deze week loopt de Week van de Zorg. Donderdag, op de Dag van de Verpleegkunde, herdenken we de Britse verpleegkundige en grondlegger van de moderne verpleegkunde, Florence Nightingale. Donderdagnamiddag zette de graduaatsopleiding verpleegkunde van Vives (HBO5) het beroep van verpleegkunde even in de kijker in Kortrijk.

Op drie plaatsen in Kortrijk – het Shoppingcenter K, De Lange Steenstraat en het Jozef Vandaleplein – zetten de studenten een standje op en spraken de eerstejaarsstudenten voorbijgangers aan om een demo bij te wonen of een check-up te doen.

Reanimatie

In de Lange Steenstraat werd de bloeddruk en het saturatiegehalte gemeten, op het Jozef Vandaleplein inspecteerden studenten de handhygiëne en shoppers in de K konden even stoppen om een demo reanimatie bij te wonen en/of zelf even aan de slag te gaan.

Via een app, verbonden aan de reanimatiepop, werd nagegaan of er effectief gereanimeerd wordt, of de ademhaling en het pompen juist zit en krachtig genoeg is. Op het einde van de reanimatie vertelt de app of de pop het overleefd heeft, met welke slaagkans en wat beter kon.

“Het is eens wat anders, reanimeren in de K. Nu kunnen we ook voorbijgangers basic life support aanleren. Mensen zijn wel geïnteresseerd en proberen het graag zelf eens. Je kan dergelijke cursussen ook volgen bij het Rode Kruis”, zegt Jarco Senesael (19).

“Het is goed om hier eens te staan om meer aandacht te geven aan het belang van reanimatie. In feite is dat iets heel belangrijks, iedereen zou het moeten kunnen, vind ik. Als het erop aankomt, kan je levens redden.”

“Zo heb ik als student in Gent al eens iemand moeten reanimeren, ik had de cursus nog maar net gevolgd, het was de eerste keer. Dat was wel heftig, maar zo hebben we die man gered”, zegt Axel Vlamynck (20).