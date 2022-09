Student Welcome heel geslaagde feestelijke opener van het academiejaar in Brugge

Nadat het doopcharter enkele dagen geleden ondertekend werd door de verschillende studentenverenigingen was het donderdagavond tijd om het academiejaar feestend op gang te trappen. Elk jaar opent ‘Student Welcome’ traditioneel het academiejaar.

De vorige edities werden verstoord door corona, maar dit jaar kon er opnieuw volop gefeest worden zonder beperkingen. Geen controle meer van QR-codes of beperking qua aantal aanwezigen, maar volop genieten op en rond de Balkonrotonde.

Burgemeester Dirk De fauw was uiteraard ook present. “Ik ben blij dat ik samen met de Schepen Mathijs Goderis dit academiejaar mag aftrappen. Ruim 10.000 studenten starten het academiejaar aan één van onze Brugse campussen. De hoger onderwijsinstellingen werken voortdurend aan het optimaliseren van hun aanbod en voorzien programma’s waarbij studeren gecombineerd wordt met stages of projecten. Dat zorgt ervoor dat er elk jaar meer studenten de weg vinden naar onze stad voor hun opleiding maar ook om er deel te nemen aan het studentenleven. Met deze Student Welcome wordt de toon meteen gezet voor een bruisend academiejaar.”

De studenten genoten van tal van geslaagde optredens van o.a. De Bromeo’s, Jamie-Lee Six en Louis IX. De hoofdact van het hele gebeuren was gereserveerd voor Jebroer. De studentenfanfare Ad Omnes mocht het feestje afsluiten. (PDC)