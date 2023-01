Stralende circusartiesten zorgen voor spectaculair schoolfeestweekend

De circustent van circus Picolini liep vier keer vol het afgelopen weekend. Dat het niet enkel een doorgewinterde circusfamilie was die voor spektakel zorgde, wisten alle kinderen van de Vrije Basisschool De Wegelink tot in de kleinste details. Ze zorgden namelijk samen met het lerarenkorps zelf voor een wervelende show in het kader van een uniek schoolfeest. “De leerlingen hebben werkelijk hun grenzen verlegd.”

Het schoolfeest bestond uit vier bonte circusvoorstellingen waarbij allerlei circusacts van de leerlingen de revue passeerden afgewisseld met circusnummers van de circusfamilie Picolini zelf. “Het waren vier magische optredens waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten het beste van zichzelf gaven”, aldus directeur ad interim Kathleen Dewaele die voor de gelegenheid circusdirecteur was samen met leerkracht Jean-Yves Verhaeghe.

“Hiervan zullen we samen nog heel lang nagenieten. Aan alle kinderen, juffen en meesters een dikke pluim. Het is onvergetelijk hoe jullie stuk voor stuk stonden te stralen en het beste van jullie zelf gaven in de circusarena. We zijn Circus Picolini ook enorm dankbaar voor de schitterende begeleiding en het publiek voor het hartverwarmende applaus!”

Drie maanden voorbereiding

Na de herfstvakantie in november 2022 gingen de eerste voorbereidingen van start. Dennis van Circus Picolini kwam eerst een volledige dag workshops geven aan alle klassen. Daarna werd alles verder ingeoefend onder begeleiding van de leerkrachten.

“Elke woensdag zijn we toen na de speeltijd beginnen te experimenteren met de flowersticks, diabolo’s, bordjes, Flip & Flyers en jongleerdoekjes onder begeleiding van de eigen klasleerkrachten”, vertelt leerkracht vierde leerjaar Marieke Coussement (39).

“Dit deden we tot de leerlingen wisten welke circustechniek ze het liefst deden. Daarna is Dennis nog eens teruggekomen om allerlei trucjes aan te leren met de verschillende technieken. De rest van het werk was voor de leerkrachten die samen de acts in elkaar staken, inclusief de muziek en techniek. Per techniek was er telkens een duo leerkrachten die dit onder hun vleugels nam.”

Act Flip & Flyer

De groep kinderen die kozen voor de circustechniek ‘Flip & Flyer’ kwamen net de arena in om hun nummer op te voeren, toen de journalist van onze krant poolshoogte kwam nemen. Na afloop lieten enkele kinderen enthousiast hun ervaringen neerpennen.

“Een Flip & Flyer kan je omschrijven als een blitse draaiende frisbee met touwtjes”, beschrijft Nicolas Noppe (11). “Het lijkt wat op de klassieke circusbordjes waarmee je allerlei trucjes kan doen. We deden dit op het nummer ‘Open Your Eyes ‘, ruige rockmuziek van Guano Apes. “Met alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar die voor deze techniek kozen, gingen we volledig uit de bol.”

“Ik was superblij dat ik hieraan kon meedoen”, vervolgt Nicolas Noppe uit het zesde leerjaar. “Ik vind het tof om in een circus op te treden. Het was mijn eerste keer en nu zou ik graag een diabolo kopen van het circus Picolini om dit thuis verder te kunnen oefenen.”

Supergroot applaus

Anna Demeester (9), leerlinge uit het vierde leerjaar, vond het spannend omdat ze moest optreden voor een stampvolle tent mensen. “Ik heb ondertussen een ‘Flip & Fyer’ thuis die onder de kerstboom lag. In de garage ben ik er vaak mee bezig.”

Mila Vandeleene (10) uit het vijfde leerjaar vond het optreden héél leuk en ook spannend omdat het voor heel veel publiek was. “Alles is heel goed verlopen en de mensen in de zaal waren heel enthousiast. Ook vond ik het tof dat we een keuze mochten maken over de klassen heen.”

Edward Dujardin (11) uit zesde leerjaar vond het interessant om dit eens te doen in het kader van een schoolfeest. “Ik vind het thema circus heel tof en het inoefenen van onze circusact vond ik echt leuk. Mijn hart klopte heel snel omdat er zoveel volk kwam kijken. Op het einde kregen we een supergroot applaus.”

Circusfamilie

Circus Picolini werd opgericht in 1996. Het is een rondreizende circusfamilie die met woonwagens rondtrekt in heel Vlaanderen en samenwerkt met basisscholen. Het wordt geleid door de derde circusgeneratie Dennis Hartmann en zijn vrouw Eefje Truyens met hun vier kinderen.

Doordat Dennis geboren is in het circus en zijn vrouw Eefje haar job als leerkracht heeft opgegeven voor het circusleven, is Picolini een perfecte combinatie voor het project ‘Circus op school’. Deze formule combineert echte circusartiesten en kinderen, de artiesten in wording, die samen werken aan een circusvoorstelling in een circustent én waarbij de kinderen meeproeven van de echte circuswereld. Dat de toekomst verzekerd blijft, bewijst de vierde generatie Olivia, Amélie, Juul en Klaas Hartmann.

“Zij beheersen heel wat typische circusacts zoals de trapezen, diabolo’s, de ‘rolla-rolla’-balanstafel, een act met vuur en ook hun hondje maakt deel uit van het optreden”, aldus Adeline Decock (30). “Daarbuiten werken zij ook samen met organisaties die kampen organiseren.”

Intensief

De verkoop van de tickets ging razendsnel. “De vier voorstellingen waren zo goed als uitverkocht”, vervolgt Adeline. “Het eerste en tweede leerjaar en de kleuters deden geen circusacts, maar werkten rond het thema ‘circus’ aan de hand van liedjes en dansjes in het thema acrobaten, apen, krachtpatsers, clowntjes, goochelaars en konijnen. De peuters en het eerste kleuter traden enkel zaterdag op.”

“Het was een intensieve voorbereidingsperiode voor de leerkrachten in de zin dat het organisatorisch wel pittig was om klasoverstijgend te werken. De technieken moesten gekozen worden, de groepen bepaald en praktisch moest er een aantal zaken uitgewerkt worden zoals de plaatsing van de grote circustent bijvoorbeeld.”

“Onverwacht stak er een paar obstakels de kop op omdat de grond van het grasplein aan ontmoetingscentrum De Stringe te vochtig was. De gemeente is dan uiteindelijk gaten komen boren in de ondergrond van het Ommersheimplein. Alleszins was het een memorabele periode voor de heel enthousiaste kinderen. Het is ook verbluffend om te zien wat ze eigenlijk kunnen en hoe de opbouw naar het spektakel verlopen is. De leerlingen hebben werkelijk hun grenzen verlegd. Hoedje af!”