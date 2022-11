Stad Oostende beloont 7 basisscholen met waardebon van 250 euro

Zeven Oostendse basisscholen werden door Stad Oostende beloond met een waardebon van 250 euro voor hun deelname aan de actie ‘Breng je sportclub naar school’.

De actie, een initiatief van Stad Oostende, Sport Vlaanderen en Moev, had plaats in de maand september en de vraag was om één dag massaal in sportoutfit, training of wedstrijdtenue, naar school te komen. Tegelijk was het de opdracht om de ‘sportieve’ aanwezigheid van de leerlingen te vereeuwigen met foto’s of een creatief filmpje.

“Omdat sport heel belangrijk is op school én in de samenleving, hebben heel wat scholen, leerlingen én sportclubs ingehaakt op de mooie uitdaging en ze stuurden leuke foto’s en filmpjes” stelt Sport Schepen Bart Plasschaert. “Op sociale media was te zien hoeveel leerlingen het lef hadden om naar school te komen in hun sportoutfit. Uiteraard deden de sportclubs ook hun duit in het zakje door de vele foto’s te delen. De Oostendse turnclubs, de judo, TTC Drive en Hockey Eclair plukten daar de vruchten van met nieuwe leden.”

De zeven basisscholen die in de prijzen vielen en een waardebon van 250 euro kregen voor aankoop van sportmateriaal: Go! De Morootjes, Go! De Puzzel, Go! Kroonlaan, OLV College Kaaistraat, VBS Sint-Andreas Schapenstraat, VBS Sint-Andreas Stene en VLS Westdiep.