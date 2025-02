SPWe brengt The Greatest Show

Een show met talent uit eigen school, dat was The Greatest Show. De leerlingen van het Sint-Pauluscollege lieten zich bij deze voorstelling van hun creatiefste kant zien. Het werd een groots spektakel met een 37-koppig gelegenheidsorkest, zang en dans. Ook de kledij en het decor waren van eigen makelij.

Op donderdag 30 januari liep CC Guldenberg vol voor The Greatest Show, een totaalspektakel gebracht door de leerlingen van het Sint-Pauluscollege.

“Uit een anonieme enquête vorig jaar bleken de leerlingen van het Sint-Pauluscollege op vele vlakken talent en aanleg te hebben”, zegt Tine Vanlouwe. “Zo begon het idee voor een leerlingenvoorstelling te rijpen en zette de werkgroep cultuur haar schouders onder het project. Uiteindelijk staken heel wat leerkrachten een handje toe om deze voorstelling te realiseren.”

De werkgroep ging op zoek naar al dat talent. Talent dat niet alleen voor de leerkrachten verborgen was, maar vaak ook voor de klasgenoten. Sommigen kozen ervoor om te zingen, te dansen of toneel te spelen. Anderen bleken echte acrobaten of toonden zich van hun creatiefste kant door unieke kledingstukken te ontwerpen. Decor en kledij was van eigen makelij. Ook in de promotie van de avond kregen leerlingen de gelegenheid hun talent te tonen, onder meer door het maken van een teaser, een film waarbij de voorbereidingen van The Greatest Show op flitsende manier werden voorgesteld.

Eigen orkest

“Kers op de taart was het ontstaan van een 37-koppig orkest, samengesteld uit muzikale leerlingen en leerkrachten”, vervolgt Tine Vanlouwe. “Iedere leerling mocht een act voorstellen, uiteindelijk haalden 19 nummers de show. In totaal waren maar liefst 99 leerlingen betrokken bij de voorstelling, zowel voor als achter de schermen. Het was een optreden waarin zij centraal stonden en waarop ze terecht trots mogen zijn. De show was helaas eenmalig en direct uitverkocht. Leerlingen en leerkrachten leerden elkaar wel kennen van een andere, creatieve kant. (SL)