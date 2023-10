Sportmodeshow in VBS De Boomgaard

Meester Jarne en de directie van de Vrije Basisschool De Boomgaard hebben een sportieve dag achter de rug.

De leerlingen werden opgeroepen om in sportoutfit naar school te komen onder het motto ‘Breng je sportclub naar school’. En verrassend veel leerlingen zijn lid van een sportclub. Voetbal is nog altijd de topper. Maar ook judo is populair bij de jeugd. Om de medeleerlingen te bekoren, werd er op school een heuse sportmodeshow gehouden. En het bleef niet bij kijken. Meester Jarne had in de turnzaal een sportief parcours uitgetekend. Dat was even zweten. (foto JM)