Sportertjes scoren selfie met “peter die tegen Messi speelt”: “Zijn truitje kon ik nog niet krijgen”

Voetballer Brecht Dejaegere (32) ruilt de Amerikaanse competitie voor wat welverdiende winterrust bij zijn West-Vlaamse roots. In Ieper trainde hij met een groep kinderen uit de sportopleiding waarvan hij peter is. De jeugd vroeg hem uit over zijn match en gesprek met voetbalgod Messi.

“Amai, min boln zin of gevroren.” De temperatuur schommelde vrijdagvoormiddag rond het vriespunt tijdens de training van Brecht Dejaegere op het kunstgrasveld van KVK Westhoek in Ieper. De international die een carrière opbouwde bij Kortrijk, Gent en Toulouse, dolde als een klein kind tussen tientallen leerlingen van de sportafdeling Campus Minneplein GO! Ieper.

Getuige

“Brecht is peter van onze sportafdeling en hij is méér dan een peter op papier: elk jaar komt hij eens mee trainen”, vertelde voetballeerkracht Davy Durant (33). “We kennen mekaar van ’t schole”, aldus Brecht. “Davy en ik hebben allebei ‘regent’ Lichamelijke Opvoeding gestudeerd in Torhout. Hij was zelfs getuige op mijn trouw.”

Charlotte

“Op het einde van het voetbalseizoen kom ik telkens naar Ieper”, vervolgde Brecht, die in ‘zijn’ Kortemark ereburger werd en nu in Zedelgem woont. “De laatste training met deze schoolkinderen was in mei en nu lukt het weer om erbij te zijn.”

Nadat hij met Toulouse de beker pakte en met een onsterfelijke schorpioentrap de wereld verbaasde, verkaste Dejaegere naar de States om voor Charlotte FC te spelen.

“Welke taal sprak je tegen Messi?” Tijdens een selfie- en signeermoment na de training gaat het vaak over de match die Dejaegere in Amerika speelde tegen Miami, de club waar Lionel Messi sinds dit jaar speelt.

Mierda

“We spraken Spaans, ik heb vooraf nog vlug een beetje geoefend”, verklapte Brecht aan de 13-jarige Poperingenaar Merric Knockaert. Frankrijk was mierda, zou de Argentijnse superster aan Dejaegere gezegd hebben over zijn vorige club Paris Saint-Germain. “Je ziet dat Messi zich veel beter voelt bij Miami. Ik kon zijn truitje nog niet krijgen, maar wel dat van Sergio Busquets. Dat is ook niet slecht, hé. Moet ik nog iets tekenen matje?”

Hand voor mond

“Messi houdt steeds zijn hand voor zijn mond zodat niemand zou weten wat hij op het veld zegt”, duidde Davy terwijl hij enkele foto’s van het gesprek aan de kinderen toonde op zijn smartphone.

“Ik vind het geestig om voeling met de jeugd te hebben”, aldus Brecht die zijn 174 centimeter even vergeleek met de lengte van een 13-jarige leerling. “Ik was te klein”, zei hij. “De dag van vandaag moet je een zekere lengte hebben: minstens één meter tachtig. Allé grootn, ook nog een fotootje?”

Droomclub?

“De kleine mannen vinden dit super. Dat vond ik zelf ook toen ik zo oud was: ik keek op naar profvoetballers. Tijdens mijn carrière begon ik nooit te zweven dankzij mijn opvoeding en afkomst, dat typsich West-Vlaams nuchter boerenverstand. Geweune doen is al moeilijk genoeg. Ik ben graag terug in West-Vlaanderen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben trots op mijn roots.”

In het grootste geheim verklapte Dejaegere nog zijn “droomclub”, toen leerlingen vroegen waar hij nog wil spelen. “Knip dat maar uit je artikel, het ligt nogal gevoelig!” (TP)