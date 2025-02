Spes Nostra Heule stoot door naar Europese debatwedstrijd

Vrijdag 7 februari vond in het Vlaams Parlement de nationale voorronde van het Europese project ‘Debating Skills’ plaats. Van de acht team van verschillende Vlaamse scholen werden Amélie Vandenberghe, Anouk Lefevre en Camille Vancoillie van Spes Nostra Heule uitgeroepen tot winnaar en stoten ze zo door naar de Europese finale van eind april.

Het project ‘Debating Skills’ is een initiatief van enkele Europese onderwijs- en onderzoeksinstellingen en wil via de wedstrijd aandacht vragen voor meer democratie en tolerantie. Acht teams van verschillende Vlaamse scholen gingen er in debat over stellingen rond politiek, milieu, economie, gezondheid en sociale media.

Nadat Spes Nostra Heule in november al een Portugese delegatie mocht verwelkomen, dongen zij vrijdag ook mee naar een plaatsje in de Europese finale van april. Twee teams uit het zesde jaar moderne talen namen het op tegen leerlingen van het Mater Dei-Instituut (Sint-Pieters-Woluwe), campus de helix (Maasmechelen) en de Abdijschool van Zevenkerken (Brugge).

De jury sprak voor beide teams van Spes Nostra hun bewondering uit en beloonde één ervan met een plekje in de finale. Daar botsten ze andermaal op een delegatie van de Abdijschool. Vanop het spreekgestoelte waar de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun standpunten verdedigen, kruisten ze een laatste keer de degens over de vraag of politieke partijen bij de lijstvorming jongerenquota moeten hanteren.

Daar beide teams aan elkaar gewaagd waren, stond de jury voor de loodzware opdracht om een winnaar aan te duiden. “Bij de aankondiging beklemtoonden ze dat de scoreverschillen minimaal waren geweest. Voor hun beslissing grepen ze uiteindelijk terug naar de geest van het project: democratie en tolerantie via debat versterken. Aldus riepen ze het team van Spes Nostra Heule uit tot winnaar. De jury roemde hun authentieke houding en de open, respectvolle manier waarop ze de dialoog aangingen”, vertelt leraar Timothy Pareit.

Amélie Vandenberghe, Anouk Lefevre en Camille Vancoillie stoten zo door naar de Europese finale van eind april. Daarin zullen ze de winnaars van nationale voorrondes elders in Europa tegenkomen.