Spes Nostra Heule beweegt

Spes Nostra Heule is een school in beweging. Van 3 tot en met 7 oktober houdt de school een containerchallenge. Leerlingen en leraren doen via sport aan teambuilding. De container bevat 6 sportdisciplines.

Een reuze container van ‘Company Games’ streek neer op de speelplaats, een geen alledaags gebeuren. De containerchallenge bestaat uit 6 disciplines. De disciplines zijn 1km lopen, Monkey Bar, darts, basket, bench en 2km fietsen. Iedere klas vaardigt twee leerlingen, een jongen en een meisje, af die het beste van zichzelf geven om de winnaar van de containerchallenge te worden. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk alle disciplines af te werken. Ook de leraren nemen deel aan de containerchallenge.

“De slogan ‘Spes Nostra Beweegt’ zegt alles. We willen met de school het teambuilding gevoel aanwakkeren bij de leerlingen, sport promoten en in de kijker te zetten”, vertelt directeur Pieter Dhuyvetter. “Het een teambuilding activiteit waarbij leerling deelnemers, de leerlingensupporters en leraren zich volop kunnen uitleven.”

De mobiele sportcontainer van ‘Company Games’ ontstond 2 jaar geleden en is gebaseerd op het tv-programma ‘De container cup’. Deze sport/spelcontainer wordt onder andere gebruikt voor teambuilding in scholen, bedrijven, sportverenigingen en vriendengroepen.