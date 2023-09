Spermalie maakt 1.000 potten appelgelei om lege brooddozen te vullen: “We willen er zoveel mogelijk verkopen!”

Uit cijfers blijkt dat liefst 1 kind op 5 in armoede opgroeit. Dat zijn ruim 500.000 kinderen in België. Deze kinderen hebben vaak minder kansen om zich te ontplooien en komen ook wel eens naar school met een lege brooddoos. Om die problematiek onder de aandacht te brengen en liefst 20.000 brooddozen te vullen, zetten Stichting Pelicano, Tiense Suikerraffinaderij en BelOrta een grote actie op touw: een nationale ‘jam sessie en jammarkt’. Ook Hotel-en Toerismeschool Spermalie in Brugge deed mee: leerlingen bereidden 1.000 potjes jam.

Sabrina Caeckaert, Technisch Adviseur Coördinator bij Spermalie: “Wij zijn trots dat onze eigen leerlingen ook hun steentje kunnen bijdragen aan deze problematiek. Dit is zeer waardevol, ook voor hen. We gaan alvast ons uiterste best doen om zoveel mogelijk potjes jam te verkopen. We hopen dan ook op de steun van ons netwerk zodat we samen een mooie bijdrage aan deze actie kunnen leveren.”

Bereid door leerlingen

De 1.000 potjes werden bereid door de leerlingen van het 7de Gastronomie. Zij raden aan de gelei te serveren bij een kaasplankje of bij een broodje met hartig beleg, zoals gerookte eendenborst of wildpaté.