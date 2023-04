Speels Spaans leren via digitale omgeving Minecraft

De online school Icha (I Challenge) organiseert vanaf woensdag 19 april een lessenreeks Spaans met Minecraft. In tegenstelling tot wat je zou vermoeden, gaat de lessenreeks fysiek door in het leercentrum van Icha op de Brugsesteenweg 252 A in Kuurne.

“Minecraft is een leuke en interactieve manier om Spaans te leren”, vertelt Philip Vertriest, oprichter van Icha. “Zelf vergelijk ik Minecraft altijd met digitale Lego. Een vreemde taal leren, wordt op deze wijze leuk! Zo kunnen onze cursisten meteen ook de taal toepassen in echte scenario’s waardoor ze ook hun spreekvaardigheid verbeteren. Ik liep al een tijdje met het idee in rond. Pas toen ik van een ondernemer te weten kwam dat hij op zoek was naar opwerkonderwijs voor zijn kinderen, ben ik ermee aan de slag gegaan.”

Virtuele wereld

“De sterkte van Icha is dat wij steeds op zoek gaan naar de beste leermethodes”, gaat Philip Vertriest verder. “Daarnaast willen wij ook voorkomen dat kinderen die bij ons een cursus komen volgen het gevoel hebben dat ze in school zitten. Minecraft is daar de ideale oplossing voor. De cursisten zitten in een virtuele wereld die hen toelaat om op een leuke manier Spaans te leren. De leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer woordenschat en grammatica leren en meer inzichten krijgen in de Spaanse cultuur. Wat ze tijdens deze les leren, passen ze vervolgens ook toe in echte scenario’s waardoor ze hun spreekvaardigheid verbeteren.”

Spaans met Minecraft richt zich tot leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Wie de cursus volgt, krijgt een laptop in bruikleen van Icha. (BRU)

Voor de derde graad lager onderwijs worden tien sessies voorzien die telkens plaats vinden op woensdag en dit vanaf 19 april tot en met 21 juni. Voor de eerste graad secundair onderwijs gaat de lessenreeks over acht woensdagen, die lopen tot en met 7 juni. Per lessenreeks zijn maximaal 10 plaatsen voorzien. De lessen duren anderhalf uur (van 13.30 tot 15 uur). Info: icha.be.