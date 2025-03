Speciale 100-dagenviering in De Horizon: school verrast drie juffen die exact binnen 100 dagen met pensioen gaan

In vrije basisschool De Horizon was het dit jaar geen normale 100-dagenviering, waarbij de leerlingen van het laatste jaar in de kijker liepen. Nu verraste iedereen drie juffen die de eindsprint van 100 dagen inzetten naar hun welverdiend pensioen.

Nadine Vanwallegem uit Beveren is er 61 en is reeds achttien jaar de directrice van De Horizon. Van opleiding is ze kleuterleidster en deze taak oefende ze hiervoor uit in Tielt. Volgens de collega’s is Nadine een warme toegankelijke persoonlijkheid die oog heeft voor gedeeld leiderschap.

Els Christiaens woont in Koolskamp en is er 62. Ze is kleuterleidster en bij het begin van haar loopbaan was ze ook actief op de Tassche. En is er eens geen politieagent aanwezig aan het zebrapad, dan klaart Els met veel gezag en op rustige wijze deze klus.

Carine Werbrouck uit Koolskamp is er 60. Zij is de juf van de allerkleinsten. Zelf liep ze hier nog als peuter. Ze noemen haar wel eens de verzameljuf die in haar klas van alles gebruikte om het de kinderen aangenaam te maken.

(JM)