Solidariteitsactie in het Sint-Lodewijkscollege

Dinsdagnamiddag 7 maart verzamelden de leerlingen van de derde graad van het Sint-Lodewijkscollege voor de ingang van hun school voor hun jaarlijkse solidariteitsactie.

Dit jaar kozen ze opnieuw voor het opruimen van zwerfvuil. De Koning Albert I-wandeling met omgeving ‘t Zand, het Minnewaterpark met omgeving station alsook het Astridpark in combinatie met het Jakobinessenpark werden aangedaan. Dit jaar ging er extra aandacht naar het opruimen van sigarettenpeuken. Deze kleine fractie zorgt immers voor de grootste vervuiling.

Deze solidariteitsactie is de voorloper van de grote lenteschoonmaak van de stad. Deze actie start op zaterdag 18 maart en loopt tot zondag 16 april. Een heel belangrijk accent in zowel de solidariteitsactie als de lenteschoonmaak is het samen aanpakken van zwerfvuil.

(PDC/foto PDC)