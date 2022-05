Slecht weer dwarsboomt slotevenement Brugse Klimaatbende

De Brugse Klimaatbende hield donderdag zijn slotevenement in het Koningin Astridpark. Bedoeling was om de uitgewerkte klimaatvoorstellen tijdens het slotevenement aan het Brugse stadsbestuur te overhandigen, maar het slechte weer besliste daar anders over. Ook de klimaatvriendelijke picknickplannen vielen in het water.

“De ‘bende’ ging dit jaar met het klimaattraject aan de slag en daagde andere scholen uit. Met de nodige ondersteuning en informatie van MOS (Milieuzorg Op School) leerden ze hoe ze hun steentje kunnen bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan”, vertelt burgemeester Dirk De fauw.

“Het klimaattraject wil de kinderen via allerlei sleutelvragen en leeractiviteiten doen begrijpen wat het probleem van de klimaatverandering precies inhoudt. Daarna kunnen ze zelf allerlei acties bedenken om het energieverbruik en de CO2-uitstoot op school terug te dringen. Dit traject sluit aan bij ons klimaatplan onder de noemer ‘BruggeNaarMorgen, samen naar een klimaatneutraal en –robuust Brugge tegen 2050”, vult schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid Minou Esquenet aan.

Klimaatspelletjes

Het klimaattraject ging van start op 30 september 2021. De leerlingen namen het tegen elkaar op tijdens verschillende spelletjes met klimaat als thema. Zo namen ze in februari deel aan de ijsblokkenchallenge waarbij ze een ijsblok zo lang mogelijk moesten bewaren aan de hand van het juiste isolatiemateriaal.

Vanaf september 2022 gaat de Brugse Klimaatbende opnieuw van start. Scholen die ook deel willen uitmaken van de Brugse Klimaatbende kunnen contact opnemen via klimaatenmilieu@brugge.be of donald.dupon@west-vlaanderen.be. (CGRA)