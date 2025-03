Sint-Pauluscollege Wevelgem gaat op bedevaart naar Dadizele

Groepjes van ongeveer 30 jongeren wandelden van Wevelgem naar Dadizele. In totaal ondernamen 900 leerlingen van het Sint-Pauluscollege, van het eerste tot het zesde jaar de trip. Naast de uitdaging van de tocht kreeg ieder groepje de opdracht te zorgen voor een boomstammetje, een bidon water en een fiets.

“Met deze activiteit willen we drie doelen invullen die we ons hebben gesteld”, zegt directeur Henk Millecamp van het Sint-Pauluscollege. “Het jaarthema van het katholiek onderwijs is ‘pelgrimstocht’. Een tocht naar Dadizele was voor onze leerlingen binnen wandelbereik en sloot dus ideaal aan bij dat jaarthema. Ten tweede sensibiliseren we onze leerlingen rond het fietsproject dat de gemeente Wevelgem opzet met Jinja uit Oeganda. En ten slotte is deze tocht meteen een belevingstocht rond de 17 SDG’s.”

Bidon en boomstam

De derde graad, dat zijn het vijfde en zesde jaar, werd voor het vertrek uitgedaagd in een zelfgemaakte escaperoom waarbij de SDG’s, de ‘Sustainable Development Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ aan bod kwamen. De leerlingen van de eerste en tweede graad moesten onderweg naar Dadizele pictogrammen van SDG’s zoeken die ze dan konden koppelen aan een reeks foto’s die ze vooraf hadden meegekregen.

“En terwijl we bezig waren hebben we ook een actie rond Broederlijk Delen opgezet”, vervolgt directeur Millecamp. “Enkele ouders van onze leerlingen steunen het ‘Pinapple Childrens Home’-project van een kleuterschool in Oeganda. De leerlingen lieten zich sponsoren om geld binnen te brengen voor dit project.”

De ene enthousiaste groep na de andere verliet de school op weg naar Dadizele. In het kader van het Jinja-project kregen ze een bidon van vijf liter water en een ferme houtblok mee die ze moesten meedragen. Ze kregen ook een fiets mee, waarop ze desgewenst de bidon konden vervoeren. Wat ze niet wisten is dat na een kilometer de fiets defect werd verklaard, en ze die ook moesten meedragen. Een leerrijk en ongetwijfeld onvergetelijke namiddag.

