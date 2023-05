Sint-Lodewijkscollege viert 50-jarig bestaan campus Magdalenastraat in Sint-Andries

Dit schooljaar viert het Sint-Lodewijkscollege het 50-jarig bestaan van de campus in de Magdalenastraat. Het huidige college werd betrokken in het schooljaar 1972-1973 en onderging gedurende de voorbije 50 jaar tal van metamorfoses en aanpassingen.

Een gouden jubileum kan je niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dat was ook de mening van Tom Cappoen (30) en Leen Van de Sompele (41), beiden leraar geschiedenis en Pieter Delanoy (38), leraar geschiedenis-godsdienst. Samen met een groep leerlingen van het presidium gingen Leen en Tom op zoek naar documenten, historische bronnen en getuigenissen om een stukje van de geschiedenis van het college weer tot leven te brengen.

“De interactie tussen de huidige en vorige generaties leerlingen en leerkrachten bracht een ongeziene dynamiek teweeg”, vertelt Leen Van de Sompele.

Augmented-reality

“De leerlingen brachten een eigen opgestelde selectie van foto’s, interviews en beeldmateriaal samen in de erfgoedapp van Faro (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, red.). Dat unieke stukje bijna vergeten geschiedenis van de school kunnen (oud-)leerlingen, (oud-)leerkrachten en ouders via een augmentedrealitytour ontdekken. Achter de 30 QR-plaatjes die doorheen het gebouw en de site te vinden zijn, schuilen heel verrassende verhalen.”

Het geschiedenisproject inspireerde een groep leerlingen en leerkrachten om deze zoektocht naar de verhalen van het verleden in een totaalspektakel te gieten. “Het spektakel brengt de verhaallijn van Anna en Wout, die voor een geschiedenisopdracht moeten graven in het verleden van hun ouders, allen oud-leerling van de school, om zo te merken hoe alles de voorbije decennia veranderde”, aldus Pieter Delanoy, die het evenement coördineert. Het totaalspektakel wordt opgevoerd op vrijdag 12 mei om 20 uur in het auditorium van de school. (PDC)