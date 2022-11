Sint-Lodewijkscollege springt in de bres voor minderbedeelden: “Ook hier veel verborgen armoede”

Ook dit schooljaar organiseerde het Sint-Lodewijkscollege een project Armoede, waarbij de leerlingen attent gemaakt worden op verschillende vormen van verborgen armoede in de wereld rondom hen. Tijdens het twee weken durende project worden er voor verschillende liefdadigheidsorganisaties welbepaalde goederen ingezameld. Enkele leerlingen steken ook effectief de handen uit de mouwen om het project bij hun medeleerlingen te promoten.

Zo hebben Alexia Gevaert (14) en Gilles Slock (14) een vrije dag opgeofferd om bij Poverello aardappelen te schillen en andere kleine taken uit te voeren. “Het was slechts een kleine moeite en we hebben de indruk dat we mensen hebben geholpen. Het motiveert ons ook om dit later nog eens over te doen”, vertellen beide tieners enthousiast.

Tom Vereecken, leraar en verantwoordelijke voor de pastorale werking op school, benadrukt dat dergelijke acties nog altijd heel zinvol zijn. “We willen dat onze leerlingen ‘mensen van de wereld’ worden en beseffen dat armoede ook een probleem van de wereld rondom hen is. Ook maken ze kennis met de organisaties die we met het project Armoede steunen.”

Een van deze organisaties is MamaStart, die zich inzet voor mama’s met jonge kinderen en zwangere vrouwen die het financieel (even) moeilijk hebben. Nele Lombaerts is oprichter en voorzitter van de organisatie en benadrukt dat Brugge een stad is waar diversiteit en verborgen armoede de laatste jaren sterk toenemen.

Mooi Kerstpakket

“Armoede is niet enkel meer een probleem van grootsteden als Brussel en Antwerpen, want ook in Brugge groeit één kind op zeven op in een situatie die financieel niet evident is. MamaStart is volledig afhankelijk van de giften van weldoeners en we ervaren het project Armoede van het Sint-Lodewijkscollege als een welgekomen steuntje in de rug. De producten die we krijgen (luiers, verzorgingsproducten,… red.) gebruiken we meestal om een mooi kerstpakket samen te stellen voor de gezinnen”, aldus Nele.