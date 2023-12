Sint-Leocollege breit warmste én langste sjaal voor Warmste Week: “Maar liefst 300 meter lang!”

Net als in alle andere Brugse scholen werden de laatste weken in de secundaire afdeling van het Sint-Leocollege heel wat activiteiten georganiseerd in het kader van de Warmste Week.

Op vrijdag 1 september vond een heel geslaagde Warmste Markt, met lekkers uit alle windstreken, plaats. Op hetzelfde moment renden verschillende teams zich de longen uit het lijf tijdens een gesponsorde trailrun in en rond de school.

Warmste en langste sjaal

“Het breien van onze warmste en langste sjaal was zonder enige twijfel de meest originele actie die we bedachten”, vertelt directeur Bruno Overbergh. “Tijdens de herfstvakantie zijn we gestart met een groep leerlingen, personeelsleden en oma’s om samen ‘de warmste sjaal’ te breien en te haken. Het resultaat is een exemplaar van 300 meter, waarvan er zowel op de Markt als tijdens het oudercontact op school stukken in een kerstpakket verkocht werden voor de Warmste Week. De opbrengst van al onze acties bedraagt meer dan 12.000 euro en er komen zeker nog wat honderden euro’s bij. Geen peulschil voor een kleine school.”

Op de radio

Vrijdag 22 december was voor de 450 leerlingen van de secundaire afdeling van het Sint-Leocollege het hoogtepunt van ‘de sjaalactie’. Om 9.45 uur mochten ze de sjaal uitrollen op ’t Zand en de opbrengst van hun acties meedelen aan de micro in het huis van de Warmste Week. “We zijn bijzonder trots op het resultaat van al onze acties”, aldus lerares Sophie Decoster. “Het breien en haken van de sjaal was een ongelooflijk verbindende actie. Het was soms aandoenlijk om te zien hoe oma’s, mama’s, mensen uit de buurt personeelsleden en leerlingen zich uitsloofden om zoveel mogelijk wol te verwerken tot één grote lange sjaal. Terwijl er gebreid en gehaakt werd, dronken we een kop koffie, keuvelden we wat en amuseerden we ons. Ik wil dan ook iedereen heel hard danken voor de inspanningen. Het was echt teamwerk.”

Het is duidelijk dat men zich in het Sint-Leocollege nog lang de passage van de Warmste Week in Brugge zal herinneren. (PDC)