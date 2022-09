Sint-Jozef Humaniora in Brugge viert 60ste verjaardag met leerlingendag en totaalspektakel

Sint-Jozef Humaniora viert haar 60ste verjaardag, een mijlpaal in haar geschiedenis. Deze week was er al de leerlingendag, in februari volgt een totaalspektakel in de Stadsschouwburg in Brugge. “Zo kunnen onze leerlingen hun talenten zoveel mogelijk ontplooien”, benadrukt directeur Diederik Maes.

In Merkenveld werden dinsdag 783 leerlingen en 85 personeelsleden ondergedompeld in een ware festivalsfeer. “We zijn heel tevreden”, beaamt directeur Diederik Maes. “Het was een ontspannende dag voor leerlingen en leerkrachten. In het bijzonder voor onze eerstejaars, die elkaar beter leerden kennen. Hun peters en meters, onze zesdejaars, deden dan ook hun uiterste best om het hen naar hun zin te maken.”

Totaalspektakel

Op 15 en 16 februari 2023 volgt een nieuw luik van 60 jaar SJH in de Stadsschouwburg: het totaalspektakel ‘Boom!’ waarin de leerlingen 60 symbolische minuten zullen dansen, zingen en acteren. “Onze insteek blijft altijd dezelfde: de talenten van de leerlingen ontplooien. Regisseur Frederik De Schepper en onze leerkrachten zullen zoveel mogelijk leerlingen inschakelen, vertrekken vanuit hun ideeën en die naar een hoger niveau tillen. Het woord is aan onze leerlingen. Ouders en sympathisanten zijn welkom.”

“Ons familiaal karakter willen we koesteren” – Directeur Diederik Maes

Diederik Maes begon 32 jaar geleden als leraar Latijn en Grieks in de Jozefienen en is er sinds 2015 directeur. “In 1962 is deze school gestart met één klasje van welgeteld 24 twaalfjarige meisjes. Nu, exact 60 jaar later, zijn we met bijna 800 meisjes én jongens. Ik ben trots op die enorme groei.”

Enkele zaken zijn intussen eigen aan SJH. “Zoals het blijvend succes van het CLIL-verhaal, waarbij vakken in een vreemde taal gevolgd kunnen worden. Ook ons traject voor cognitief sterke leerlingen is vrij uniek. We zijn één van de vijf ankerscholen in Vlaanderen. Boven alles echter willen we het familiale karakter van onze school koesteren en vlot aanspreekbaar blijven voor leerlingen en ouders. Die sfeer proberen we te bewaken.”

Mooie toekomst

Ook op een goed draaiende school is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat beseft de directeur maar al te goed. “Er wordt veel gevraagd van leerkrachten en ander personeel. Corona was een niet te onderschatten periode, al voel ik dat de dynamiek stilaan terugkomt en het team klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Die toekomst oogt veelbelovend. In 2016 kenden de Jozefienen een grote groei in leerlingenaantal. “Sindsdien blijven we stabiel. We merken dat de interesse voor onze school heel groot blijft en daar zijn we heel gelukkig mee. We willen voortgaan op dat elan. Dat is ook de missie van de school: klaar zijn voor morgen en kwaliteit blijven bieden. Een uitdaging, maar samen met adjunct-directeur Stefaan Lecomte en onze graadcoördinatoren vormen we een sterk geheel. En vooral, er is een dynamisch personeelsteam dat bereid is om nieuwe ontwikkelingen te verkennen en allerlei activiteiten aan te bieden. Ik ben hen daar erg dankbaar voor. We hebben een uitstekende reputatie in het Brugse onderwijslandschap veroverd en gaan de uitdaging aan om die reputatie te behouden en verder uit te bouwen”, besluit

Maes, die ook al even vooruitblikt op het najaar van 2023. “Dan plannen we een oud-leerlingendag voor iedereen die hier ooit school liep. Het wordt een dag om nu al naar uit te kijken.”