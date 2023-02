Sint-Andreas is enige school in badstad waar uniform nog steeds gehanteerd wordt, maar voor een dag werden de rollen omgedraaid

Het Sint-Andreasintituut hanteert sinds de oprichting van de school een uniforme kledingdracht voor de leerlingen. In kader van Dikketruiendag werden de rollen voor een keer omgedraaid waarbij de leerlingen kleurrijk naar school mochten komen. De leerkrachten droegen dan weer het typische blauwe uniform. “Een uniform geeft een reden minder om gepest te worden”, klinkt het bij de school.

Het was een vreemd zicht op de speelplaats van het Sint-Andreasinstituut. Normaal dragen alle leerlingen een donkerblauwe broek en een lichtblauwe t-shirt of hemd. In het kader van Dikketruiendag op 9 februari werden die rollen echter omgedraaid en mochten de leerlingen voor één keer in kledij naar eigen keuze naar school komen. De leerkrachten werden daarbij uitgedaagd om het blauwe uniform te dragen. “Wij organiseren Dikketruiendag altijd op vrijdag omdat we dan de verwarming een graadje minder zetten en die lijn dan kunnen doortrekken in het weekend”, vertelt leerkracht Wouter Slabbinck. “Het leek ons een leuk idee om voor de gelegenheid van kledij te wisselen: de leerlingen in normale kledij en wij on uniform.”

Over dat uniform was er vorige week heel wat te doen in Brugge. Daar wil de directie van het Sint-Andreaslyceum het schooluniform afschaffen. Alleen zagen de leerlingen dat niet zitten en daarom werd een petitie gestart. In Oostende zijn ze echter nog niet van plan om het uniform af te schaffen. “Het uniform geeft een vorm van gelijkheid, maar binnen dat uniform krijgen ze ook de gelegenheid om hun eigen identiteit te krijgen”, vervolgt Slabbinck. “Het creëert een groepsgevoel. We zetten hard in op pesten binnen onze school. En kledij is nu eenmaal een reden voor sommige leerlingen om een ander te pesten.”

Minder keuzestress

Ook de leerlingen zelf zweren bij het schooluniform. We gingen vooral eens luisteren bij de eerstejaars voor wie het allemaal wat nieuw is. “In de lagere school droegen we onze normale kledij”, zegt Imme Brems (12). “Niemand heeft echter een reden om je omwille van je kledij uit te lachen, want iedereen draagt praktisch hetzelfde. In de lagere school gebeurde dat wel eens. Niet bij mij, maar bij medeleerlingen.”

Lex Dezutter (12) denkt dan weer aan zijn mama. “Mijn mama legt ’s morgens mijn kledij klaar, maar veel zoeken hoeft ze niet te doen”, vertelt Lex. “Eerlijk, het boeit mij niet echt wat ik draag. Daarom was het ook geen grote aanpassing van de lagere school naar deze school.”

“Dat is uiteraard ook iets wat het gemakkelijker maakt bij de kledijkeuze van de dag”, duidt Wouter. “Het geeft minder keuzestress. Het is ook de vraag van de leerlingen en hun ouders die vragen om vast te houden aan dat uniform en ook wij zijn daarvan overtuigd. We zijn nog een van de enigen in Vlaanderen en dat zal niet snel veranderen.”

Niet elke leerling is echter overtuigd. “Het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste blauwe kledij te vinden in de winkel”, zegt Lou Vancompernole (12). “Eigenlijk zou ik liever mijn eigen kledij kunnen dragen op school, maar er zijn natuurlijk regels en die moet je volgen. Uiteindelijk is het des te leuker om dan tijdens het weekend je eigen kledij te dragen”, besluit Lou met een positieve noot.