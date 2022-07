SIBE Knokke-Heist laureaat scholenactie van Oxfam België

Bij het einde van het schooljaar nam de SIBE-school aan de Knokse Sportlaan een prijs in ontvangst voor hun actie tijdens de Week van de Fair Trade. Het bord met ‘Winnaar’ werd aan de directie overhandigd. Voor de schoolbib ontvingen de leerlingen het boek ’50 jaar Oxfam Wereldwinkel’ en een gevulde mand met allerlei Oxfam-lekkernijen.

De actie werd georganiseerd door de leerlingen en leerkrachten van SIBE, naar aanleiding van de scholenactie ‘Eerlijk Duurt het Langst’ die Oxfam België tijdens de Week van de Fair Trade 2021 aanbood. 250 leerlingen dansten toen samen met hun leerkrachten op ‘Eén kopje koffie’ van VOF De Kunst op het voetbalveld van de school.

SIBE heeft al tien jaar een traditie met een’ Oxfam Wereldwinkel op school en dit schooljaar focusten ze op de oneerlijke koffie- en cacaohandel en kindslavernij.

Met deze scholenactie spoort Oxfam België elk jaar de Vlaamse en Brusselse scholen aan om een laagdrempelige activiteit rond eerlijke handel te organiseren. Aan de actie is ook een wedstrijd verbonden die telkens zes tot acht laureaten oplevert. De scholenactie prikkelde in totaal meer dan 50.000 leerlingen in 242 scholen. Meer dan 15.000 onder hen kregen een les of een vorming in de klas of in de lokale wereldwinkel.