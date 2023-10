Schoolteam en ouders zetten schouders onder Plantdag

De jaarlijkse Plantdag in de weide bij Campus Annuntiata illustreerde nog maar eens het enthousiasme en de gedrevenheid van het hele schoolteam en vele ouders. Want de weide ‘groeit en bloeit’!

Nieuwe blikvanger is het kunstwerk van wilgentakken van Jean-Louis Muller, maar ook aan de moestuin en de buitenwetenschapsklas steken leerlingen en leerkrachten het hele jaar door de handen uit de mouwen. Het kunstwerk van wilgentakken won de school door deelname aan een MOS-project (MOS = Milieuzorg op School). In deze wedstrijd scoorde Annuntiata als uitblinker in het gebruik van de hashtag ‘Bedanktomtemossen’.

Het prachtige insectenhotel is een creatie van de leerlingen van 2B. Tijdens het tweede jaar van het project Erasmus+ namen de leerlingen de moestuin onder handen: ze oogstten de maïs, de aardappelen, de pompoenen en de zonnebloemen om ze daarna te bemesten, te frezen en opnieuw in te zaaien met een bodemverbeteraar (Japanse haver en gele mosterd). De zonnebloemkoppen worden gedroogd en gebruikt als nieuwe zaadjes volgend jaar maar ook als vogelvoeding op de weide.

Vijver aangelegd

Leerkracht Katrien De Waele: ‘”Op de plaats van het aanpalende groene domein van de buitenklas, zijn leerlingen volop bezig met diverse wetenschappelijke experimenten. Vorig jaar legden ze een vijver aan met aandacht voor biodiversiteit, ze gebruikten allerlei soorten waterplanten, ze plaatsten pluviometers en voeren wateronderzoek uit. Intussen is er ook een didactische zithoek en momenteel richten de leerlingen compostplaatsen in. In de toekomst wordt de compost gebruikt om de bodem verder te verbeteren in de moestuin. Nieuwe aanplantingen in en rondom de vijver zullen de biodiversiteit verder stimuleren. Nog andere projecten worden uitgewerkt in de loop van het schooljaar: vogelvoederbollen maken en ophangen in de fruitbomen, onderzoek naar spint op de fruitbomen, bodemonderzoek in de moestuin…”

Frambozenstruiken

Leerkracht Nathalie Baert vult aan: “De originele frambozenstruiken deden het niet goed. Daarom worden honderd nieuwe exemplaren aangeplant en wordt er houthaksel uitgestrooid om het lange gras in te tomen. We hebben ook oog voor de meertaligheid op onze school. De naam van iedere fruitboom staat in drie verschillende talen vermeld op de paal naast de boom.” (MVO)