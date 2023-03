Schoolmusical in Desselgem lokt 1.400 toeschouwers

De schoolmusical van de Stedelijke Basisschool is een groot succes geworden. Alle 310 kinderen schitterden op het podium tijdens de drie uitverkochte voorstellingen, goed voor 1.392 toeschouwers.

“Het publiek was lovend over de organisatie én uitvoering van de musical. Een ervaring die de kinderen en het schoolteam niet snel zullen vergeten. We zullen nog lang nagenieten van dit spektakel”, zegt een fiere directeur.

“Dit smaakt naar meer, maar zo’n groot project is niet voor elk jaar. We proberen de kinderen één keer in hun schoolcarrière op deze manier te laten schitteren. We hebben dus weer een deadline van negen schooljaren.”

(ELD/foto ELD)