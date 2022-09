Schoolfeest wordt festival in VBS De Kastanje

De vestigingen van VBS De Kastanje uit Proven en Krombeke pakken op de laatste zondag van september traditiegetrouw uit met het schoolfeest onder de naam ‘Sint-Michels Zomertje’. Het feest vindt plaats op het Alexisplein 15 in Proven op zondag 25 september.

Het schoolfeest vond voor de eerste keer plaats in Proven in 1984. Het kreeg de naam Sint Michiels Zomertje, omdat het plaatsvond op de laatste zondag van september. “We rekenden op een zonnige nazomerdag en dat was inderdaad al heel veel jaren het geval. Het verwees ook naar het naamfeest van EH Michel Ollivier, pastoor in Proven, die heel wat gerealiseerd heeft in onze dorpsscholen Proven en Krombeke”, zegt Ingrid Desaever van VBS De Kastanje in Krombeke.

“Vorig jaar hadden we ons eerste gezamenlijke schoolfeest, namelijk een circusoptreden in een echte circustent in Krombeke. Daar traden alle klassen apart op. Dit jaar kiezen we voor gemengde optredens. De kleuters van Proven en Krombeke door elkaar en ook de lagere klassen treden op in gemengde groepen. Dit sluit perfect aan bij onze visie: samen rond de kastanje, dat werkt!”

Kastanjefe(e)st

Dit jaar koos VBS De Kastanje voor een festivaleditie ‘Kastanjefe(e)st’ met optredens op verschillende podia. Er is hippie, dance, fout en country. De optredens zullen plaatsvinden op verschillende tijdstippen zodat iedereen de tijd heeft om naar een ander podium te wandelen. Verder is er randanimatie zoals ballonplooien, tattoos zetten, schminken… Je kan er ook terecht voor een hapje en drankje.”

Het feest vindt plaats op zondag 25 september op het Alexisplein 15 in Proven, om 14 uur starten de optredens.

“Vanaf 15 uur is er doorlopend bar en vanaf 16 uur is er kinderanimatie. Wij hopen dat ‘Sint-Michiels Zomertje’ zijn naam eer aandoet en dat het een prachtige nazomerdag wordt. De leerlingen en leerkrachten kijken er naar uit om iedereen te verwelkomen op een bruisend festival.