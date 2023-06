Schoolfeest met barbecue in De Wonderwijzer

In gemeenteschool De Wonderwijzer in Lauwe vond onlangs het schoolfeest plaats. In het thema De school van toen brachten de kinderen een spetterend optreden voor de ouders en grootouders. Zo’n 2.000 mensen woonden de optredens bij. De zon was van de partij en iedereen genoot van de prachtige dag. Na de optredens schoven zo’n 550 personen aan bij de barbecue. In de namiddag was er een spelenmarkt voor de kinderen. Ze konden ravotten op de vele springkastelen, circustrucjes leren, zich laten schminken en nog veel meer. (PV/foto PV)