Schoolfeest De Touwladder staat in het teken van het circus

Vrije Basisschool De Touwladder organiseert op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart zijn schoolfeest. Dat staat volledig in het teken van het circus. Kinderen en leerkrachten voeren in een heuse circustent zelf circusacts op. Die leerden ze aan onder de deskundige begeleiding van de leden van Circus Picolini.

“Het schoolfeest kadert in een project rond circus”, legt directrice Nele Haeve uit. “De leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar zijn al sinds november met de hulp van de leden van Circus Picolini een aantal acts aan het inoefenen die ze tijdens het schoolfeest zullen opvoeren. De kleuters en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar oefenen dansjes in die ze verkleed als bijvoorbeeld leeuw of clown in de circustent zullen brengen. Ook de leerkrachten hebben overigens een act ingeoefend.

Tussen de acts door demonstreren ook de leden van Picolini hun kunnen. Picolini, een klein familiecircus, slaat vanaf maandag 27 februari letterlijk zijn tent op in de nabijheid van de school. Ook hun woonwagens zullen er te vinden zijn. Ter gelegenheid van het schoolfeest verzorgen de leerlingen en leerkrachten samen met de leden van Picolini drie shows. Op vrijdag 3 maart is er om 16 uur een voorstelling. Op zaterdag 4 maart zijn er voorstellingen om 10 en om 14 uur. Daar zijn overigens niet alleen ouders of andere familieleden welkom. De voorstellingen staan open voor iedereen en blijken nu al een succes. De tent – die plaats biedt aan 450 man – blijkt voor twee voorstellingen al uitverkocht. Enkel op vrijdag is er nog plaats.

Voor de voorstellingen kan de school rekenen op de hulp van oudercomité De Schoolvrienden. Zo kan er na de voorstellingen nog genoten worden van een drankje en een frietje. Het comité staat er voor in dat iedereen van drank en spijs voorzien wordt.

Praktisch

Tickets (inclusief consumptie) voor de voorstellingen kosten tien euro voor wie ouder is dan twaalf, kinderen tussen drie en twaalf dienen zes euro neer te tellen, terwijl kinderen jonger dan drie jaar er gratis in komen. Kaarten kunnen besteld worden via www.deschoolvrienden.be. De tent waar de voorstellingen plaatsvinden, bevindt zich niet op de terreinen van de school, maar op een weide achter Kerckstede. De tent is bereikbaar via de Spanjestraat. (BCH)