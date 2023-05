Scholieren helpen mee nestkastjes bouwen

Vorig jaar maakte Groen Bredene een 60-tal Bredense gezinnen gelukkig met een gratis nestkastje. “Omdat het vogelbestand in Vlaanderen blijft achteruitgaan, willen we deze actie voortzetten. Dit jaar konden we daarvoor rekenen op vzw De Kade, een afdeling binnen BUSO Spermalie Brugge”, aldus bestuurslid Kris Costenoble. Het gemiddeld aantal getelde vogels per tuin zakt richting 25, terwijl dat in 2010 om en bij de 40 lag. “Centraal staat de verminderde biodiversiteit in flora en fauna. In je eigen tuin kan je echter het verschil maken, bijvoorbeeld tijdens de aanleg ervan. Maar de vogels bijvoederen en natuurlijk ook de aanwezigheid van nestkastjes kan soelaas brengen”, legt Kris Costenoble uit. “Dit jaar hadden we eigenlijk nog geen concrete plannen rond onze nestkastenactie, maar een maand geleden deed Marion Cools uit Bredene ons het aanbod om met haar klas een twintigtal nestkastjes te maken”, pikt bestuurslid Bruce Verburgh in. “Wij hebben met plezier het materiaal voor de nestkastjes gesponsord. De klas van Marion sloeg prompt aan het meten, zagen en schroeven. Geen gemakkelijke opdracht, zo bleek. Een aantal nestkastjes is daarom nog in productie en ondertussen zijn we al mei. Iets te laat om nu nog nestkastjes uit te zetten. De inspanning zal dus pas volgend jaar renderen. Dan stelt Groen Bredene opnieuw gratis nestkastjes ter beschikking. Maar ondertussen verdient het initiatief van BUSO Spermalie alle aandacht.”

Leerling Joni Vandeput uit de Pauwhoflaan kon ondertussen wel al zijn buurvrouw Paula een mooi nestkastje schenken, dat hij zelf in elkaar zette met zijn klasgenootjes. Hij deed dat samen met een delegatie van het Groen-bestuur. (MM)