Scholengemeenschap Guldenberg gaat ‘samen digitaal’

Met het project De Digisprong wil Vlaanderen een kwalitatief ICT-schoolbeleid ondersteunen. Scholengemeenschap Guldenberg heeft niet op het initiatief van de Vlaamse overheid gewacht.

‘Wij waren er al een tijd mee bezig”, bevestigt ICT-coördinator Bert Vanhauwaert. “In 2017 werkten we een plan uit om tegen 2022 de helft van de leerling een computer of tablet te bezorgen en hen de nodige digitale vaardigheden bij te brengen.”

Beschermde omgeving

“Onze kinderen worden steeds handiger en vaardiger. Maar we stelden tezelfdertijd vast dat in vele gevallen de wijsheid ontbrak over hoe je met de digitale wereld moet omgaan. Onze werkgroep ICT schakelde de hulp en medewerking van de ouders in. Hier zitten de leerlingen in een beschermde omgeving, thuis is er vaak minder toezicht”, zegt directeur Elien Tant. “Maandelijks krijgen ouders een nieuwsbrief met tips rond een thema”, vervolgt Bert. “Het thema van november is Harde Woorden. Het gaat over de gevaren van sociale media. Wat we zeggen of tonen kan nare gevolgen hebben voor jezelf of anderen.”

Bij oma op de schouw

“In september leerden we de leerlingen dat het belangrijk is om je computer te beschermen met een goed en veilig wachtwoord”, vertelt de directeur. “In het thema Bij oma op de schouw hebben we het over het delen van foto’s. Zou je de foto’s die je deelt, ook bij oma op de schouw plaatsen?”

“Ik heb tijd te kort”, gaat Bert verder. “We voeren klasgesprekken en de leerlingen hebben heel wat vragen. Zo staan ze versteld wat ze vinden wanneer ze hun eigen naam intikken. Dikwijls vinden ze foto’s die hun ouders zelf op sociale media plaatsten. Mediawijsheid is belangrijk. Het thema sluit dicht aan bij de leefwereld van onze doelgroep en daardoor kunnen we gelukkig op veel interesse rekenen“, besluit Bert.

