Scholen gemeentelijk basisonderwijs Diksmuide maken kennis met hengelsport

Vandaag, donderdag 29 september, maken de leerlingen van de derde graad van de scholen van het gemeentelijk basisonderwijs Klavertje vier kennis met hengelen en inheemse vissen. De schooluitstap is een uitvoering van het beleidsplan waarbij de stad hengelen positief wil promoten.

Beleidsplan 86 acties voor 8600

Burgemeester Lies Laridon ontving de leerlingen en vertelde dat Diksmuide het belangrijk vindt dat mensen er komen fietsen en wandelen, maar dat er ook, zowel in de stad aan de IJzer als in de dorpen, voldoende plaats en gelegenheid is om de zachte watersporten zoals vissen te beoefenen, iets wat de stad aanmoedigt.

Het hengelen is ook opgenomen in het beleidsplan 86 acties voor 8600. Onder actie 57 staat we voeren een positief beleid om hengelen te promoten, zo willen we bijvoorbeeld initiatielessen voorzien. De gemeentelijke basisscholen van Leke, Keiem, Beerst en Esen trokken donderdag richting IJzer om daar ondergedompeld te worden in de wereld van de Diksmuidse vissen.

Doorschuifsysteem

“De leerlingen werden in verschillende groepen onderverdeeld en gaan via een doorschuifsysteem naar de initiatie hengelen aan de Bloemmolenkaai, waar ze verschillende hengeldisciplines leren kennen. Daarna mogen ze in de fluisterbootjes stappen waar ze uitleg krijgen over het leven van een schipper”, geeft sportfunctionaris Sven Castelein mee.

Bij het ponton van het Land van Vlierbos krijgen ze een halfuurtje les over de inheemse vissen waardoor ze leren welke vissen er in de IJzer leven. Afsluiten doen ze met een wandeling langs de Bloemmolenkaai.”

Het project is een samenwerking tussen de Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen, Sportvisserij Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos en de diensten Sport en Onderwijs van Stad Diksmuide.