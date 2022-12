Schakelklas WE DO op vierdaags uitwisselingsproject in Mesen

De jongeren van Schakelklas WE DO (OKAN Roeselare Wereldklasse) trokken op een vierdaags uitwisselingsproject naar aanleiding van het provinciale project Amikejo, het woord voor vriendschap in het Esperanto.

Het project vond plaats in Mesen Peace Village. Het is een uitwisseling tussen een Nederlandse (Candea College), Duitse (Städtisches Gymnasium Gütersloh) en de Roeselaarse school MSKA rond het thema ‘Vluchtelingen in oorlogssituaties’. Het is een (Europees) pilootproject, dat als voorbeeld strekt voor andere leraars die grensoverschrijdend aan de slag willen rond nieuwe methodieken herinneringseducatie, vrij uniek voor België. Met een groep van 45 jongeren dachten ze na over de geschiedenis van erfgoedplaatsen, maar ook over hoe jongeren willen deelnemen aan de maatschappij. (LVC/foto SB)