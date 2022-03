Sammy Mahdi in gesprek met leerlingen KTA Brugge

Er was vrijdag 25 maart hoog bezoek in het KTA Brugge. Staatssecretaris Sammy Mahdi (vergezeld van zijn trouwe viervoeter) ging er in gesprek met alle leerlingen van het derde jaar uit de doorstroomfinaliteit.

KTA Brugge werd uit meer dan veertig Vlaamse scholen immers geselecteerd door de organisatie ‘School Zonder Racisme’ om dit schooljaar deel te nemen aan het eenjarig project: Other Talk. Het gesprek met de staatssecretaris werd in deze context georganiseerd.

Het gesprek is een van de vele initiatieven die KTA Brugge organiseert rond migratie. Zo zijn er de komende maanden nog verschillende workshops van Caritas en School Zonder Racisme. Leraren zullen ook regelmatig over de vakken heen aandacht besteden aan dit thema. (PDC)