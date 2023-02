Samenwerking tussen BuSO Spermalie en Kunstacademie

Samenwerking tussen verschillende scholen is al lang geen uitzonderlijk gegeven meer. Maar wanneer jongeren van een kunstacademie en een secundaire school voor buitengewoon onderwijs de handen in elkaar slaan, mag wel gewag gemaakt worden van een uitzonderlijke samenwerking.

In de weekends van 25 en 26 februari en 4 en 5 maart kan het brede publiek van 14 uur tot 18 uur in de Bogardenkapel (Katelijnestraat 86) kennis maken met de werken die het resultaat zijn van een unieke samenwerking tussen de Kunstacademie Brugge en BuSO Spermalie. Het thema van de tentoonstelling is: ‘Buitengewone jongeren uit de Academie portretteren buitengewone jongeren uit BuSO Spermalie’.

De tentoonstelling is het resultaat van twee enthousiaste leerkrachten met een zot idee. “Ik geef pas anderhalf jaar les in de Kunstacademie, maar mijn vrouw werkt al vele jaren in BuSO Spermalie. Doordat we nu beiden voor de klas staan, praten we thuis wel vaker over het onderwijs. Zo is op een dag het idee ontstaan om iets te doen met de leerlingen van beide scholen”, vertelt illustrator Koen Devos enthousiast. “Ik gaf mijn leerlingen de opdracht om bij een leeftijdgenoot van Spermalie op zoek te gaan naar zijn of haar levensverhaal. Voor hun examen Illustratie mochten ze dan een ‘narratief portret’ maken van die leerling.”

Tranen

“Sommigen konden niet snel genoeg de woordvloed noteren terwijl anderen de woorden zorgvuldig moesten lospeuteren. Soms werd het een leerling allemaal wat te veel. Die liep dan in tranen even naar buiten. We lieten het maar gebeuren en keken vanaf de zijlijn naar deze unieke samenwerking tussen de leerlingen van beide scholen. Het was duidelijk dat er een mooie band groeide tussen de jongeren. Van gesproken woorden op een notitieblaadje tot schitterende schetsen en tekeningen van de jongeren van de Academie”, aldus directeur Kristof Spruyt, directeur van BuSO Spermalie.

Ook Jonas Van Nieuwenhuyse (17), laatstejaars van de Kunstacademie en Lucas Fondu, leerling van Spermalie, vonden het een onvergetelijk avontuur. “Lucas is al vele jaren in de ban van een serie op Netflix en dat heb ik in mijn werk duidelijk gemaakt. Het was fijn om hem te leren kennen en naar hem te luisteren.” Ook voor de leerling van Spermalie was het een onvergetelijke ervaring. “Het is ongelooflijk dat iemand zo geïnteresseerd naar mijn verhaal wou luisteren. Zijn kunstwerk zal een mooie plaats in mijn kamer krijgen”, lacht Lucas Fondu. (PDC)