Ruim 500 Harelbeekse scholieren zingen voor vrede op Marktplein van Harelbeke

Vrijdagnamiddag 8 november zongen kinderen van 11 basisscholen in Harelbeke voor vrede. Ze deden dit op het Marktplein in Harelbeke, het Kerkplein in Stasegem en het Dorpsplein in Bavikhove. “Ze gaven ook getekende petities af aan een afgevaardigde van de stad”, zegt Bruno Colpaert, Coördinerend directeur vzw Katholiek Basisonderwijs Harelbeke.

Enkele honderden leerlingen van 11 Harelbeekse basisscholen vroegen aandacht voor vrede. Ze deden dit op drie locaties. Een daarvan was het Marktplein in Harelbeke.

“In een periode waarin onvrede en oorlogen de wereld onder druk zetten, is het tijd voor actie”, zegt Bruno Colpaert, coördinerend directeur van de Katholieke Basisscholen Harelbeke. Daarom verzamelden de leerlingen van de Harelbeekse basisscholen op 8 november op drie locaties om samen aandacht te vragen voor vrede en solidariteit. Dit op initiatief van mevrouw Isabel Caesens.

“We roepen de wereldleiders op om te kiezen voor vrede. We willen dat iedereen in vrede kan leven om dromen waar te maken, zich veilig te voelen. We leven mee met alle mensen die nu gedwongen worden om in onvrede te leven. In het bijzonder met alle kinderen in de oorlogsgebieden”, gaat Bruno verder.

“Dit in het kader van Wereldvredesdag en 11 november, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Op elke locatie overhandigden leerlingen hun verzamelde handtekeningen aan een afgevaardigde van het Harelbeekse stadsbestuur om op te roepen voor meer vrede in onze maatschappij.

“Oorlog zou niet mogen”

Een vaan de scholen was Basisschool De Vleugel Harelbeke met onder meer Otis, Rein, Louis, Vic, Warre, Léon, Fouad, Tiebe en Tibo. “We zien de beelden op televisie en denken dan aan onze leeftijdgenootjes in de landen waar er oorlog is. Dat zou niet mogen maar het is zo, jammer”, luidt het bij de jeugd.

“We mochten een petitie ondertekenen waar we voor vrede vroegen en leerden ook het vredeslied ’Alle mensen worden broeder’. En enkele kinderen laten ook vanop een getekend vredesteken witte ballonnen op: wit is het kleur van de vrede zegt onze directeur.”

De scholen die meededen waren de Vrije Basisschool De Wingerd, Vrije Basisschool OLV van Vreugde en Stedelijke Basisschool Noord In Bavikhove en Hulste, de Vrije Basisschool Heilig Hart, Vrije Basisschool Mariaschool, Vrije Basisschool De Vleugel, Stedelijke Basisschool Centrum en GO! Ter Gavers in Harelbeke en de Vrije Basisschool Sint-Rita, Vrije Basisschool St.-Augustinus en Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem.