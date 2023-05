Ruim 50 leerlingen De Gulleboom uit Gullegem klaar voor musical ‘Paniek in de snoepfabriek’

Of het voor het eerst is, dat weten ze niet zeker, maar enthousiaste leerkrachten van De Gulleboom overtuigden directie en collega’s om met de school een musical te brengen. Het werd ‘Paniek in de snoepfabriek’ waarmee ze dit weekend duizend toeschouwers hopen te bereiken.

Het idee was al sinds vorig jaar aan het rijpen, pas dit jaar kwamen zes leerkrachten van school De Gulleboom ermee op de proppen. Een van hen is Simon Delrue die met het gezelschap Arte Del Sueno onlangs nog op het podium stond met de musical The Adams Family. Artistiek inzicht en kunde zijn dus alvast aanwezig.

Koor ondersteunt

“Zeker ook het enthousiasme om iets nieuws te brengen”, zegt Bowke Samyn, een van die andere zes leerkrachten. “Het is wel zo dat we met het idee kwamen aandraven, maar ondertussen is de hele school gemobiliseerd. Het kostte ons niet zoveel moeite om de collega’s en de directie te overtuigen. Die vroeg wel om een concreet plan, het was dus noodzakelijk om heel wat praktische zaken uit te werken. Zo was het de bedoeling dat de repetities op donderdagnamiddag binnen de muzische vorming passen.”

Na de herfstvakantie mochten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar auditie doen. Niet minder dan 56 leerlingen voelden zich geroepen en allen kregen ze een rol toebedeeld. “Een speciale rol is weggelegd voor de drie leden van het koor dat heel belangrijk is bij de ondersteuning van de zang”, vervolgt Bowke.

Alles live

“Iedere rol heeft zijn belang, en alles gebeurt live. We nemen geen zang vooraf op. Momenteel is er wel wat stress, pas sinds dinsdag repeteren we in CC Guldenberg. Meteen een verre verplaatsing met de fiets voor onze artiesten, en de grote zaal is toch ook wel wat imponerend. Maar het komt goed!”

De generale repetitie is achter de rug. De eerste opvoering was voor de andere kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en de bewoners van wzc Gulleheem. Vrijdag 12 mei is de opvoering uitverkocht, voor die van zaterdag 13 mei om 14 uur en 17.30 uur zijn er nog tickets. Te bestellen via de online shop.stamhoofd.be/pnk.