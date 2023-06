De ouderraad van de school op de Belgiek-Molenhoek slaagde er ook dit jaar in om op Vaderdag meer dan 1.200 ontbijten aan de man of vrouw te brengen. Een sterkte aanpak met de zaterdag een turnzaal vol dozen met ingrediënten en de zondag vanaf 3 uur in de weer om aan te vullen met een assortiment broodjes. Tussendoor even poseren tussen de dozen mocht er ook wel zijn. (MVD/foto MVD)