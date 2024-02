Rotaryclub ijvert voor meer techniek en wetenschap als studiekeuze: “De toekomst is technisch onderwijs”

Serviceclub Rotary Oostrozebeke-Mandeldal staat terug in de startblokken om ‘Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek’ piekfijn gestalte te geven. Van 26 februari tot 19 maart 2024 zorgt de serviceclub dat leerlingen van het vijfde leerjaar naar tal van bedrijven kunnen om er de werksfeer op te snuiven.

Xavier Deleersnyder, voorzitter van de commissie Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek verwelkomde de bedrijfsleiders, de directies, leerkrachten en ouders op de infoavond in het bedrijf Haelvoet in Ingelmunster. Het was de projectverantwoordelijke bij firma Haelvoet, Jan Knockaert, die de avond opende. “De werknemers worden hier dagelijks geconfronteerd met digitalisering, automatisering, moderne machines, robots, flexibele werkposten en nog zoveel meer. Een technische opleiding in het secondair onderwijs bereidt de leerlingen daarop voor. Ik wens, in naam van de directie, de serviceclub van harte te bedanken voor hun inzet om leerlingen daadwerkelijk in contact te brengen met bestaande werksituaties in verschillende bedrijven”, aldus Knockaert.

Moderator Philippe Klepkens lanceerde de slogan Techniek is cool en verleende het woord aan Charlotte Strobbe, directeur van het VTI Tielt. Zij schetste de STEM-opleiding die de leerlingen er genoten. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Daarna volgden getuigenissen van VTI oud-leerlingen Tibo Deneire (tweedejaarsstudent Multimedia and Creative Technology) en Simon Popelier (Innovation manager en burgerlijk ingenieur bouwkunde). Beide sprekers beklemtoonden het voordeel dat ze hadden om eerst het technisch onderwijs te volgen om dan hun verdere studies succesvol aan te vatten en/of af te ronden. Nathalie Christiaens van het interimkantoor Da Vind: “De toekomst is technisch! Werken met de handen en het hoofd en daarbij nog de nodige creativiteit aan de dag leggen, smelten samen in een boeiende technische job. Dit biedt heel wat voordelen: er is werkzekerheid, je werkt dicht bij huis, er is afwisseling in wat men doet en er staat een goede beloning daartegenover. Waarom zou men nog aarzelen?”

bezoek op maat

Chris Van Praet, huidig voorzitter van de Rotary serviceclub, dankte de bedrijven en de scholen die dit jaar opnieuw willen meestappen in het project Wetenschap en Techniek. In totaal zijn er negen scholen, 15 klassen en 285 leerlingen die straks een bezoek kunnen brengen aan één van de 14 deelnemende bedrijven. “Dienstbetoon is de allergrootste doelstelling die we samen met onze 31 leden proberen na te streven. Ons doel bij dit project is om jonge kinderen in contact te brengen met techniek en wetenschap. We voorzien dan ook in een bezoek op maat.”

Dit zijn de 14 bedrijven die hun deuren openstellen voor het jonge volkje: Ardo Ardooie, RDL Engeneering Izegem, Sint-Jozefziekenhuis Izegem, Decoglas Tielt, Vandaele Oostrozebeke, Fraeye Living Ardooie, Haelvoet Ingelmunster, Aardappelhoeve Tielt, TWE Marialoop, Callens Waregem, AVR Ruiselede, TVH Waregem, Deman Sint Eloois – Winkel en TE Connectivity Oostkamp. De deelnemende scholen zijn ’t Veld Meulebeke, Prizma Emelgem, Ginsteschool Oostrozebeke, Paandersschool Meulebeke, Prizma OLV Ingelmunster, Marialoopschool Meulebeke, De Wegwijzer Ingelmunster en De Talentuin Lendelede.

De bedrijfsbezoeken worden steeds voorafgegaan door een infomoment voor de begeleidende leerkrachten. Na het bezoek is er een evaluatiemoment en volgt er een bedanking van de leerlingen. Tijdens de bedrijfsbezoeken wordt er grote aandacht besteed aan de veiligheid. Na dit uitgebreid infomoment volgde nog een receptie.