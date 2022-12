Rotary promoot wetenschap en techniek als studiekeuze: “Nood aan technisch personeel”

Serviceclub Rotary Oostrozebeke-Mandeldal gaat van start met ‘Roatary en Toekomst, Wetenschap en Techniek’. In maart 2023 loodst men opnieuw leerlingen van het vijfde leerjaar naar tal van bedrijven om hen in contact te brengen met de praktijjk op de werkvloer.

Dominique Naessens, hoofd van de commissie ‘Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek’, verwelkomde de bedrijfsleiders, leerkrachten en ouders op de infoavond in het bedrijf Haelvoet in Ingelmunster en introduceerde Jan Knockaert, projectverantwoordelijke bij firma Haelvoet. “Er is meer dan ooit nood aan geschoold personeel”, opent Jan Knockaert. “Onze werknemers worden dagelijks geconfronteerd met digitalisering, automatisering, robots, flexibele werkposten, het programmeren van CNC-machines, … Een technische opleiding in het secundair bereidt leerlingen daarop voor. Het prachtige initiatief van de Rotary serviceclub brengt de leerlingen in contact met de praktijk.”

Voorsprong

Philippe Clepkens van de commissie Wetenschap en Techniek vertelt: “Een Duits automerk draagt de slogan ‘Voorsprong door techniek’ in het vaandel. Dit zette Rotary aan om 15 jaar geleden van start te gaan met Rotary en Toekomst. De krapte op de arbeidsmarkt stelde het probleem nog duidelijker. Ons doel is jongens en meisjes in contact te brengen met techniek en wetenschap op de werkvloer. Een technische opleiding biedt werkzekerheid dicht bij huis, zorgt voor afwisseling en constante uitdagingen en houdt ook een mooie verloning in.”

Een technische opleiding biedt werkzekerheid, uitdaging en afwisseling

STEM-onderwijs

Charlotte Strobbe, directeur VTI Tielt, schetste de STEM-opleiding. STEM staat voor: Science, Technology, Engeneering en Mathematics. Daarna volgden getuigenissen van Tibo Deneire, eerstejaarsstudent Multimedia and Creative Technologie en van Dieter Defour, lijnpiloot. Beide sprekers beklemtoonden het nut van het technisch onderwijs bij het verder bepalen van hun beroepskeuze. Veronique Lecluyse, voorzitter van de Rotaryclub, prees zich gelukkig dat het project Wetenschap en Techniek opnieuw kan doorgaan. Ze dankte de schooldirecties en de bedrijven voor hun medewerking en drukte de wens uit dat er heel wat van de leerlingen later hun weg naar de bedrijfswereld zullen vinden. In maart 2023 zullen 320 vijfdejaars uit Sint-Amandusschool, ’t Veld, De Paanderschool en de Marialoopschool uit Meulebeke, de Sint-Pietersschool en O. L. V. Bijstand Ingelmunster, De Ginste en Sint -Vincentius Lendelede deelnemen aan de bedrijfsbezoeken. Het is de bedoeling dat de leerlingen in alle bedrijven iets vervaardigen of een opdracht uitvoeren.

Volgende bedrijven openen hun deuren: DV Foods, Ducaju, TWE uit Meulebeke Vandaele Machinery Oostrozebeke, Sint-Jozefziekenhuis Izegem, Callens Waregem, TVH Waregem, Dovy Keukens Roeselare, Decoglas Tielt, Haelvoet Ingelmunster, AVR Ingelmunster, RDL Izegem en de Aardappelhoeve Tielt. De bedrijfsbezoeken worden altijd voorafgegaan door een infomoment voor de begeleidende leerkrachten. Na het bezoek volgt er nog een evaluatie.