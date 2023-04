Reuzenrun in Tielt maakt eenmalige comeback dankzij jubileum Reuzenhuis

Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt viert dit weekend haar 25ste verjaardag en haalt voor die gelegenheid de loopschoenen weer boven. Eenmalig wordt op zondag 30 april een elfde editie van de Reuzenrun georganiseerd.

Na tien mooie edities werd de jaarlijkse loopwedstrijd voor het goede doel in 2017 in schoonheid afgesloten, maar nu maakt de Run dus een comeback. “We nodigen alle sportievelingen en sympathisanten uit om er samen weer een groot feest van te maken”, zegt Kristof Van Hecke van het Reuzenhuis.

“Het wordt een dag voor het hele gezin, want we zorgen opnieuw voor kinderanimatie, met een verteltent, gekke kapsels en een optreden. Verder is doorlopend ook een dessertbuffet, een drankenbar en een tombola voorzien. Nog ter gelegenheid van het jubileum van de school is op vrijdagavond trouwens een grote reünie voorzien met alle oud-leerlingen van de school.”

Goede doel

Net als bij de vorige edities van de Reuzenrun gaat de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar koos de school voor De Torenvalk Tielt en kinderkankerfonds Koester. Voor elke loper is er een goodiebag. Inschrijven op voorhand kost 10 euro, ter plaatse kan het zondag vanaf 13 uur voor 12 euro. Voor kinderen is dat 5 euro. Volwassenen hebben de keuze tussen 2,5, 5 of 10 kilometer. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Het Reuzenhuis. (SV)