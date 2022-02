Reptielen te gast in Vrije Basisschool Otegem

In de Vrije Basisschool van Otegem had men wel heel bijzondere gasten op bezoek. Een aantal reptielen, gaande van een kleine schildpad tot een meterslange slang, bezochten er de school.

Een en ander paste in het thema waarrond de school werkt dit jaar. “Wij werken in onze basisschool dit jaar een schoolproject uit rond het thema ontwikkeling van oriëntatie op de wereld. De titel van ons schoolproject is ‘Expeditie Robin’”, verduidelijk directeur Sophie Nuytten.

Ook reptielen kwamen aan bod en daarom nodigde men de organisatie ‘Reptischool’ uit die workshops kwam geven aan alle leerlingen van de school. Zoals we op de foto kunnen zien, zijn de kinderen er helemaal ‘weg’ van. (GV)